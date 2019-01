Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf

Personalsituation

Auf dem Papier geht Leipzig als klarer Favorit ins Spiel. Das Momentum liegt aber aktuell bei Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer können nach vier Siegen in Folge selbstbewusst in die Partie gehen und kommen zudem mit viel Schwung aus dem späten Sieg gegen den FC Augsburg zum Rückrundenauftakt. Bei RB Leipzig soll hingegen nach der bitteren Niederlage gegen Borussia Dortmund der erste Dreier im neuen Jahr her. Auch die eklatante Auswärtsschwäche soll ein Ende haben. Bisher konnte RB in der Fremde erst zwei Dreier einfahren. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick hat zwar in den vergangenen Spielen immer wieder gezeigt, wozu sie besonders defensiv in der Lage ist. Jedoch müssen für das Erreichen des gesteckten Ziels (Platz vier in der Liga) mehr Offensivpower und Punkte her. Eintracht Frankfurt hat mit dem Unentschieden am Samstag gegen Werder Bremen Druck aufgebaut und ist zumindest für eine Nacht an den Roten Bullen vorbeigezogen.