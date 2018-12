Letzter Faktencheck vor dem Topspiel von RB Leipzig bei Rekordmeister Bayern München

Verfolgerduell in der Bundesliga: Wer kann den Patzer von Borussia Dortmund nutzen und näher an den Tabellenführer heranrücken? RB Leipzig hat in München noch nie Punkte mitgenommen, die Bayern in dieser Saison zu Hause schon einige Zähler liegen lassen. Die Fakten vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr.