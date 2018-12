Letzter Faktencheck vor dem Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach

Personalsituation

Ralf Rangnick ist personell frohen Mutes, denn im Mittelfeld sollen Kevin Kampl , Diego Demme und Marcel Sabitzer nach ihren Verletzungen in den Kader zurückkehren und die kreative Lücke der vergangenen zwei Partien mit Leben füllen. Emil Forsberg leidet weiterhin an Leistenproblemen.

Gegner

Die Borussia hat nach zwölf Bundesliga -Spieltagen 26 Punkte auf dem Konto. Das ist die beste Bilanz seit 42 Jahren. In der Spielzeit 1976/77 unter Udo Lattek waren es zu diesem Zeitpunkt 27 Zähler, damals wurden die „Fohlen“ am Saisonende zum bis heute letzten Mal Deutscher Meister.

Statistik

In den bisherigen vier Liga-Duellen gegen die „Fohlen“ besitzen die Rasenballer mit zwei Siegen und zwei Unentschieden eine positive Bilanz. Doch alle Partien waren knappe Angelegenheiten (1:1, 2:1, 2:2, 1:0). Auch Trainer Rangnick spielt gerne und vor allem erfolgreich gegen die Borussen, holte in den vergangenen acht Spielen fünf Siege und drei Remis.

RB Leipzig ist in dieser Bundesliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen. In den letzten vier Heimspielen im Fußball-Oberhaus musste Keeper Peter Gulacsi kein einziges Mal hinter sich greifen. Mit nur zehn Gegentoren stellt RB nach zwölf Spieltagen mit Abstand die beste Defensive der Liga.

Vorzeichen

RBL geht nach zwei Niederlagen (0:1 in Wolfsburg, 0:1 in Salzburg) etwas angeschlagen in das Spitzenspiel, hat zudem in der englischen Woche nach der Auswärtspartie in der Europa League nur wenig Zeit zur Regeneration. „Für uns ist es ein Sechs-Punkte-Spiel und wir wollen mit einem Sieg an der Tabellenspitze dranbleiben“, fordert Rangnick. Mit einem Erfolg kann RB, aktuell Vierter, den Abstand auf den Tabellenzweiten auf zwei Zähler verkürzen.