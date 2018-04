Letzter Faktencheck vor dem Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim

Anzeige

Personalsituation

Trainer Ralph Hasenhüttl bangt um den Einsatz seines Feintechnikers Naby Keita, den in dieser Woche Rückenprobleme plagten. Für eine Rückkehr von Innenverteidiger Dayot Upamecano wird es nach einer Oberschenkelzerrung vermutlich nicht reichen. Zudem fehlen die drei Langzeitverletzten Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg sowie Konrad Laimer.

TSG-Coach Julian Nagelsmann muss im Saisonendspurt auf seine beiden Toptalente verzichten: Der 19-jährige Mittelfeldspieler Dennis Geiger (Oberschenkel) und der 20-jährige Verteidiger Stefan Posch (Leiste) fallen länger aus.

Gegner

Hoffenheim hat sich nach dem frühen Ausscheiden in der Gruppenphase der Europa League in der Bundesliga-Rückrunde wieder stabilisiert und auf den sechsten Tabellenplatz hochgearbeitet. Zuletzt blieb die TSG sieben Spiele in Serie ungeschlagen (vier Siege, drei Remis).

Taktisch lässt Nagelsmann, mit meist offensiver Grundausrichtung, sehr flexibel spielen. So erzielte die TSG bereits 55 Tore, nur Bayern (81) und Dortmund (57) sind erfolgreicher. Bester Scorer ist Stürmer Mark Uth, der zwölf Treffer und sieben Assists beisteuerte. In Topform befindet sich derzeit auch Serge Gnabry. Der 22-Jährige traf in den vergangenen drei Ligaspielen, hat insgesamt neun Tore und sechs Vorlagen auf seinem Konto.

Statistik

Die 0:4-Pleite im Hinspiel war für RB Leipzig die höchste Bundesliga-Niederlage überhaupt. Gnabry traf doppelt für Hoffenheim, auch Amiri und Uth trugen sich in die Torschützenliste ein. Vergangene Saison verbuchte das Hasenhüttl-Team bei seinem Premierenauftritt in der Bundesliga ein 2:2 in Sinsheim und gewann vor heimischem Publikum mit 2:1.

Vorzeichen

Nach einer bitteren englischen Woche, der 1:4-Niederlage gegen Leverkusen, dem Europa League-Aus im Viertelfinale mit der 2:5-Pleite in Marseille und einem 1:1 in Bremen, ist RB Leipzig im Bundesliga-Endspurt unter Zugzwang. Bereits vier Punkte trennen den Vizemeister vom Ziel Champions League. Um weiter von der Königsklasse träumen zu können, benötigt das Hasenhüttl-Team gegen Hoffenheim dringend einen Heimsieg.

Der Tabellensechste TSG reist vor dem Verfolgerduell mit nur einem Punkt Rückstand auf RB mit breiter Brust nach Leipzig. Sieben Partien in Folge hat das Nagelsmann-Team keine Niederlage kassiert. Allerdings konnte Hoffenheim in dieser Saison auswärts bisher nur drei Mal als Sieger vom Platz gehen. „Leipzig wird versuchen, uns unter Druck zu setzen und hoch zu verteidigen. Ich erwarte beide Teams mit offenem Visier. Sie gehen erholt ins Heimspiel und werden wie wir Vollgas geben."

Schiedsrichter

Premiere für Tobias Welz. Erstmals wird der 40-jährige Schiedsrichter aus Wiesbaden ein Bundesliga-Spiel von RB Leipzig leiten. Die brisante Partie gegen Hoffenheim ist aber nicht sein erster Einsatz bei den Rasenballern. Der Referee pfiff bereits zwei Spiele von RB in der Zweiten Bundesliga - beide Male verlor Leipzig in der Aufstiegssaison unter Ralf Rangnick die Auswärtspartien beim FC St. Pauli und MSV Duisburg mit 0:1.

Fans

Der Heimbereich im Leipziger Rund ist seit langem ausverkauft. Nach unschönen Szenen vor knapp zwei Wochen im Montagsspiel gegen Leverkusen im Block B, aufgrund der Meinungsverschiedenheiten zum Stimmungsboykott gab es unter anderem Handgreiflichkeiten und Pfiffe, wollen sich die Fans am Samstag wieder als Einheit präsentieren.

Stellvertretend für die zwei unterschiedlichen Lager, teilten der Fanverband und die Rasenballisten in dieser Woche mit: „Wir haben uns darauf verständigt, die Gespräche nach der Saison fortzuführen, um Planungen und Aktionen zukünftig strukturierter abzusprechen. Ziel ist es, die gesamte Fanszene für Aktionen begeistern zu können." Etwa 1500 Hoffenheim-Anhänger werden im Gästeblock erwartet.

Ab 12.30 Uhr lädt RB Leipzig zu einem Kindertag auf die Festwiese. Neben vielen Mitmach- und Bastelstationen ist dort auch ein Hüpfburg-Hindernis-Parcours aufgebaut und Maskottchen Bulli schaut vorbei.

