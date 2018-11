Letzter Faktencheck vor der Bundesligapartie von RB Leipzig beim VfL Wolfsburg

Personalsituation

Ralf Rangnick hat vor der Partie in Wolfsburg drei Wackelkandidaten im Kader: Kevin Kampl (Sprunggelenk), Dayot Upamecano (Knie) und Marcel Sabitzer (Wade) waren in dieser Woche angeschlagen. Ob sie am Samstag spielen können, entscheidet sich spontan. Emil Forsberg (Leistenprobleme) wird das achte Spiel in Folge fehlen. Ob der schwedische Nationalkicker bis Weihnachten noch bei einem Pflichtspiel dabei ist, steht in den Sternen.

VfL-Coach Bruno Labadia muss auf Marcel Tisserand (Muskelfaserriss) sowie die Langzeitverletzten Ignacio Camacho (Adduktoren), Ismail Azzaoui (Knie) und Joshua Guilavogui (Kreuzband) verzichten.