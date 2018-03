Letzter Faktencheck vor der Partie von RB Leipzig gegen den FC Bayern München

Personal

Gegner

Zu diesem Gegner muss man nicht viel sagen. Die nächste Deutsche Meisterschaft ist nur eine Frage von wenigen Spieltagen. In Leipzig werden die Bayern aber noch nicht feiern. Schalke könnte noch vorbeiziehen, allerdings nur theoretisch. Der FC Bayern ist auch in dieser Saison das Maß aller Dinge und schielt auch auf den Pokal in der Champions League .

Statistik

Bislang unterlagen die Sachsen in vier Spielen viermal und kassierten dabei 15 Gegentore. RB will sich zugleich für das bittere Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Elfmeterschießen revanchieren. In wettbewerbsübergreifend drei von vier Spielen gegen die Bayern agierten die Leipziger nach Platzverweisen jeweils in Unterzahl.