Letzter Faktencheck vor der Partie zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart

Zu Beginn der Rückrunde, also Ende Januar, trennte sich der Aufsteiger vom bisherigen Trainer Hannes Wolf. Nach sieben Niederlagen in acht Partien war der Relegationsrang nur noch drei Punkte entfernt. Nachfolger wurde der in Stuttgart geborene Tayfun Korkut, früher bereits Trainer der VfB-U19. Der gewünschte Effekt trat prompt ein und hält bis heute an: Unter Korkut ist der VfB noch ungeschlagen, holte vier Siege und ein Remis.Zudem ist Nationalstürmer Mario Gomez im Januar aus Wolfsburg zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. In den vergangenen fünf Partien traf der 32-Jährige viermal. Er war allerdings immer auswärts erfolgreich. Ein Heimtor fehlt ihm noch. Der wuchtige Mittelstürmer ist eine wichtige Belebung für den VfB-Angriff. Ansonsten stellt Stuttgart die zweitschwächste Offensive der Bundesliga. In 25 Spielen trafen sie erst 23 Mal. Timo Werner kehrt am Sonntag erstmals zu einem sportlichen Duell in seine Heimat zurück. Beim VfB lernte er ab dem sechsten Lebensjahr das Fußballspielen, trug 14 Jahre lang das Trikot der Schwaben, feierte dort sein Bundesligadebüt und schoss sein erstes Tor im Fußballoberhaus. Nun steht der 22-Jährige bereits vor seinem 150. Bundesligaspiel.

RB Leipzig wartet seit drei Bundesligaspielen auf einen Sieg (zwei Niederlagen, ein Remis) und rutschte auf den sechsten Platz ab. Um bei aktuell drei Punkten Abstand den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren, benötigt das Hasenhüttl-Team dringend einen Sieg. Die Leipziger lagen in allen acht Rückrundenspielen zwischenzeitlich in Führung, gaben aber fünf Mal noch Punkte ab und verspielten so 13 Zähler. Der 2:1-Erfolg am Donnerstag in der Europa League gegen Zenit St. Petersburg sollte RB jedoch Auftrieb geben.Die Stuttgarter sind die Mannschaft der Stunde und konnten ihre vergangenen vier Ligaspiele allesamt gewinnen. 13 Punkte in den vergangenen fünf Spielen – diese Zwischenbilanz kann ansonsten nur der FC Bayern vorweisen. So arbeiteten sich die Stuttgart in der Tabelle vor bis auf Platz neun, nur sechs Zähler von den sechstplatzierten Rasenballsportlern (39) entfernt.