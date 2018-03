Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Achtelfinal-Rückspiel gegen Zenit St. Petersburg

Anzeige

Personalsituation:

Trainer Ralph Hasenhüttl muss auf drei Akteure verzichten: Überraschend musste Marcel Sabitzer in Leipzig bleiben. Der Österreicher bekam beim Abschlusstraining Rückenprobleme und sagte die Reise nach Russland ab. Winter-Neuzugang Ademola Lookman ist in der Europa League nicht spielberechtigt, weil er in diesem Wettbewerb schon für den FC Everton zum Einsatz kam. Marcel Halstenberg fehlt mehrere Monate wegen seines Kreuzbandrisses. Kevin Kampl und Konrad Laimer stehen nach Blessuren wieder im Kader.

Beim Gastgeber fehlt der argentinische Innenverteidiger Emanuel Mammana wegen eines Kreuzbrandrisses. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Daler Kusjajew ist ungewiss. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Leandro Paredes, der argentinische Nationalspieler war im Hinspiel gesperrt und schmerzlich vermisst worden.

Gegner:

Aufgrund der klimatischen Verhältnisse in Russland ist die Winterpause besonders lang: von Anfang Dezember bis Anfang März. So nahm Zenit erst vor zwei Wochen wieder den Ligabetrieb auf, kam zweimal in Folge nicht über ein 0:0 hinaus. Die Petersburger befinden sich nach 22 Spieltagen mit 39 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der russischen Premjer-Liga.

Statistik:

Zenits internationale Heimbilanz ist in acht Spielen gegen Teams aus Deutschland mit zwei Siegen, einem Unentschieden sowie fünf Niederlagen negativ. Beängstigend hingegen die Statistik der Petersburger im eigenen Rund in der Europa League. Die Russen haben in diesem Wettbewerb noch nie zu Hause verloren. Von 18 Begegnungen in St. Petersburg wurden 17 gewonnen. Leipzig hat bisher zwei von vier Europapokal-Auswärtsspielen für sich entschieden.

Zenit ist das torgefährlichste Team des Wettbewerbs, erzielte bisher 21 Treffer in neun Spielen. Aber RB Leipzig hat mit Stürmer Timo Werner etwas entgegen zu setzen: Der 22-Jährige traf in den letzten drei Auswärtsspielen im Europapokal fünfmal (1 bei Porto, 2 bei Monaco, 2 bei Neapel).

Vorzeichen:

Im Hinspiel vor einer Woche dominierte RB Leipzig den Kontrahenten über 90 Minuten. Beim 2:1-Sieg trafen Bruma und Timo Werner für den Gastgeber. Bitter für das Hasenhüttl-Team, das die Petersburger vergangene Woche mit einem Freistoß ihres Kapitäns Domenico Criscito kurz vor Schluss noch das wichtige Auswärtstor erzielten, obwohl sie aus dem Spiel heraus keine Chancen kreierten.

Mit einem Remis im Rückspiel würde RB Leipzig das Viertelfinale erreichen. Bei einer Niederlage wäre die Saison in Europa vorbei. Ausnahme: Beim Stand von 1:2 gäbe es Verlängerung. Das möchte der Vizemeister aber mit Blick auf das bevorstehende Bundesligaspiel am Sonntagabend gegen Bayern München vermeiden.

Schiedsrichter:

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato leitet das Rückspiel am Donnerstagabend (21 Uhr Ortszeit, 19 Uhr deutsche Zeit) im Achtelfinale der Europa League. Der 42-Jährige pfiff vergangene Saison in der Gruppenphase der Königsklasse das deutsch-russische Duell Leverkusen gegen ZSKA Moskau (2:2). Bei seinen zwei Einsätzen mit deutscher Beteiligung gab es noch keinen Sieg eines Bundesligisten.

Fans:

Mehr als 43.000 Zuschauer werden am Donnerstagabend in der WM-Arena Krestowski-Stadion erwartet. Um in die Spielstätte zu gelangen, müssen alle Fans durch Sicherheitsschleusen. Trotz klirrender Kälte wird es im Stadion nicht kalt: Ein geschlossenes Dach sowie eine Klimaanlage sorgen für angenehme Temperaturen. Aus Leipzig haben gerade einmal 33 Fans die Reise nach St. Petersburg, für die sie ein Visum beantragen mussten, auf sich genommen. Auf akustische Unterstützung kann RB Leipzig in St. Petersburg also nicht bauen.

