Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Duell im DFB-Pokal bei Viktoria Köln

Anzeige

Personalsituation

Gegner

„Das wird kein Selbstläufer, Köln hat Drittliga-Potenzial“, sagt Rangnick. Mit Patrick Koronkiewicz (27) und Tobias Willers (31) spielen zwei frühere RB-Profis beim gut situierten Regionalligisten. Viktorias Mäzen Franz-Josef Wernze, ebenfalls Hauptsponsor bei Lok Leipzig, schickt die Spieler vom mit einer besonderen Motivation ins Spiel „Ich habe bei einem Sieg 180.000 Euro ausgelobt", sagte Wernze der Bild. Der Regionalligist muss allerdings auf vier Stammspieler verzichten. Sascha Eichmeier, Nicolas Hebisch (beide Kreuzbandriss), Simon Handle (Sehnenabriss Adduktorenbereich) und Kapitän Mike Wunderlich (Bruch Sprunggelenk) werden noch lange ausfallen.

DURCHKLICKEN: RB Leipzigs Erstrundenpartie 2017/18 RB Leipzigs Yussuf Poulsen warnt: „Wenn wir solche Fehler gegen Schalke machen, wird es hinten brennen“ © Imago Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (6) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (13) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (10) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (5) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (9) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (4) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (8) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (3) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (2) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (11) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (7) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (12) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (15) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (14) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (3) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (4) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (1) Mit 5:0 siegte RB Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals bei den Sportfreunden Dorfmerkingen. © Imago Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (5) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (2) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (4) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (3) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (PicturePoint) (2) Yussuf Poulsen war gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen an vier der fünf Leipziger Treffer beteiligt. © Imago Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (PicturePoint) (3) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (PicturePoint) (4) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (1) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (2) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (1) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (5) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (6) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (3) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (Imago) (4) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (PicturePoint) (1) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (PicturePoint) (3) Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig (PicturePoint) (2)

Anzeige

In der vergangenen Spielzeit mischte der Klub lange im Meisterschaftsrennen und der damit verbundenen Aufstiegsrunde zur Dritten Liga mit. Doch im Saisonendspurt unterlagen die Kölner dem KFC Uerdingen und wurden mit vier Punkten weniger (72) als der Kontrahent (76) Vizemeister. Laut einer Trainer-Umfrage gilt der Klub auch in dieser Spielzeit als Meisterfavorit. Der Unterschied: Erstmals muss der Regionalliga-Meister West nicht in die Relegation, sondern steigt direkt in die Dritte Liga auf.

Statistik

In der zehnten Spielzeit der Vereinsgeschichte nimmt RB Leipzig bereits zum siebenten Mal am DFB-Pokal teil. Noch nie sind die Roten Bullen weiter als bis ins Achtelfinale vorgestoßen – das gelang in der Saison 2014/2015 nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga unter der Regie von Trainer Alexander Zorniger. „In den letzten Jahren haben wir uns nicht gerade als pokaltauglich erwiesen“, sagt Ralf Rangnick.

Der spektakulärste Auftritt bleibt der 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg 2011. Mit einem Hattrick schoss der damalige Kapitän Daniel Frahn den Regionalligisten gegen das Team aus dem Fußball-Oberhaus in die zweite Pokalrunde. An Dramatik kaum zu überbieten war das Duell mit dem FC Bayern in der vergangenen Saison. Trotz Unterzahl ab der 53. Minute, Platzverweis für Naby Keita, rettete sich RB mit einem 1:1 bis ins Elfmeterschießen. Dort versemmelte Werner den letzten und entscheidenden Versuch.

Vorzeichen

RB Leipzig ist dank der vier Pflichtspiele in der Euro-League-Qualifikation ungewohnt zeitig im Spielrhythmus. In den Duellen gegen BK Häcken und Universitatea Craiova blieb das Rangnick-Team ohne Niederlage. Gegen den Viertligisten aus Köln darf im Normalfall nichts anbrennen.

Die Rheinländer sind seit beeindruckenden 33 Spielen ungeschlagen. Zuletzt ging Viktoria im September 2017 unterlegen vom Feld. Köln hat diese Saison bereits drei Partien in der Regionalliga West absolviert. Der Vorjahreszweite holte einen Sieg und zwei Remis.

Schiedsrichter

Martin Petersen aus Stuttgart leitet die Partie zwischen Viktoria Köln und RB Leipzig am Sonntag, Anpfiff 15.30 Uhr. Der 33-Jährige ist seit 2009 DFB-Referee. Viermal war er bereits bei Spielen der Rasenballer im Einsatz, die Bilanz: drei Siege und eine Niederlage.

Fans

Etwas mehr als 4000 Fans erwartet der Gastgeber im 6214 Zuschauer fassenden Sportpark Höhenberg. Wie viele Leipziger Schlachtenbummler den Weg nach Köln antreten, ist bisher nicht bekannt. Mehr als die acht mitgereisten am Donnerstag in Rumänien werden es aber auf jeden Fall.