Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Hinspiel in der Euro-League-Quali gegen Craiova

Drittes Pflichtspiel der Saison: RB Leipzig empfängt in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation am Donnerstagabend den rumänischen Pokalsieger Universitatea Craiova. Wasser gibt es bei der Hitze im Stadion zu günstigen Konditionen.

Anzeige

Personalsituation:

Trainer Ralf Rangnick kann das erste Mal auf eine prominent besetzte Bank zurückgreifen. Die drei Nationalspieler Yussuf Poulsen, Timo Werner und Emil Forsberg werden dort wohl genauso Platz nehmen, wie Marcel Sabitzer und der nach seinen Adduktorenproblemen schnell genesene Neuzugang Nordi Mukiele.

DURCHKLICKEN: Bilder vom RB-Abschlusstraining Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe Am Morgen des 8. August 2018 bat RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick seine Elf zum Abschlusstraining vor dem Europa-League-Hinspiel gegen Universitatea Craiova. © Dirk Knofe

Anzeige

Stefan Ilsanker kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre gegen Häcken in den Kader zurück. Fehlen werden nach ihren Verletzungen weiterhin Konrad Laimer und Dayot Upamecano, die aber am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollen.

Für die dritte Runde der Euro-League-Qualifikation durfte der Verein seine Kaderliste im Vergleich zu den Partien gegen BK Häcken bei der Uefa erneuern. Es gab nur eine Veränderung: Marcel Sabitzer ersetzt Massimo Bruno, der in diesem Sommer noch einen neuen Verein finden soll.

JETZT Durchklicken: die Bilder zum Spiel! BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa

Gegner:

CS Universitatea Craiova wurde 2013 gegründet, als der Vorgänger FC Universitatea Craiova vom rumänischen Fußballverband aufgrund von Verstößen ausgeschlossen und 2014 nach einer Insolvenz aufgelöst wurde. Der FC war viermal rumänischer Meister und sechsfacher Pokalsieger. Die bislang beste Platzierung erzielte der neue Club mit dem dritten Platz in der Saison 2017/18.

DURCHKLICKEN: Das Abschlusstraining der Rumänen vor der Europa League Qualifikation gegen RB Leipzig Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe Abschlusstraining von Úniversitatea Craiova vor Europa-League Quali gegen RB Leipzig am 8. August 2018. © Dirk Knofe

In der rumänischen Meisterschaft liegt das Team des italienischen Trainers Devis Mangia derzeit nach drei sieglosen Spielen auf Rang elf. Der 25-jährige Italiener Mirko Pigliacelli ist seit dieser Saison die Nummer eins im Craiova-Tor. Vor ihm organisiert Florin Gardos, einst beim FC Southampton unter Vertrag, als Innenverteidiger die Abwehr. Im Mittelfeld dirigiert Alexandru Cicaldau. Im Sturm ist der 1,67 Meter große Alexandru Mitrita wie ein Wirbelwind. Der Kapitän ist auch für seine präzisen Freistöße bekannt.

Statistik:

RB Leipzig startet zum zweiten Mal in Folge international. Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Gruppenphase 2017/2018 schaffte es der Verein in seiner Premierensaison bis ins Viertelfinale der Europa League. In dieser Spielzeit will Trainer Rangnick in Europa ebenfalls weit kommen. Das Ziel ist zunächst die Gruppenphase – bis dahin müssen die Rasenballer noch zwei Runden mit Hin- und Rückspiel meistern.

Die Rumänen sind zum zweiten Mal in der Europa-League-Qualifikation dabei, flogen vergangene Saison in der dritten Runde, in der sie eingestiegen waren, gegen den AC Mailand (0:1, 0:2) aus dem Wettbewerb. Durch den Pokalsieg 2018 in der Cupa Romaniei gelang der bislang größte Vereinserfolg. Dieser Triumph sicherte Craiova in diesem Jahr die direkte Teilnahme an der dritten Runde der Europa-League-Quali.

Vorzeichen:

Den Start in die Qualifikationsphase meisterte RB Leipzig gegen BK Häcken souverän und zog nach zwei Spielen und insgesamt 5:1-Toren in die nächste Runde ein. Craiova hat in der aktuellen Saison, zwei Niederlagen und ein Remis in der Liga, noch kein Spiel gewonnen. Der letzte Erfolg datiert vom Pokalsieg im Mai.

Der Gewinner aus den beiden Partien zwischen RB Leipzig und CS Universitatea Craiova spielt in den Play-offs (23./30. August) gegen den Sieger aus dem Duell zwischen FC Sorja Luhansk aus der Ukraine oder den SC Braga aus Portugal.

Schiedsrichter:

Der polnische Schiedsrichter Pawel Gil leitet das Hinspiel am Donnerstagabend. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Er entscheidet gegen 18 Uhr, ob die Temperaturen so heiß sind, dass während des Spiels Trinkpausen eingelegt werden müssen.

Der 42-Jährige ist bereits seit 2009 FIFA-Schiedsrichter. Bei einer Partie eines deutschen Klubs war Gil zuletzt vor zwei Jahren im Einsatz. Er pfiff das Ausscheiden von Hertha BSC in der Euro-League-Quali gegen Bröndby IF, mit Ex-RB-Coach Alexander Zorniger auf der Bank.

Fans: