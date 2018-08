Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Hinspiel in der Euro-League-Quali gegen Luhansk

Personalsituation:

Gegner:

Luhansk liegt im umkämpften Grenzgebiet zwischen Russland und der Ukraine. Deshalb muss das Team seine Heimspiele seit 2014 außerhalb der Heimat auf sicherem Terrain bestreiten. In der vergangenen Saison spielte der Club die Europa-League -Gruppenphase – unter anderem gegen Hertha BSC (1:2) – in Lemberg. Diesmal ist Saporischja, 400 Kilometer westlich von Luhansk, der Austragungsort.

Luhansk hat drei Brasilianer im Kader. Die bekanntesten Akteure sind aber Torhüter Zauri Makharadze aus Georgien, der ukrainische Nationalspieler Alexander Karawajew, der im Mittelfeld die Fäden zieht und sich immer wieder als Torschütze auszeichnet, und Mohamed El-Bouazzati, der in den Nachwuchs-Mannschaften von Borussia Dortmund ausgebildet wurde und 16 Spiele für den VfL Osnabrück in der 3. Liga bestritt. Die Mannschaft wird von Juri Wernidub trainiert.

Statistik:

RB Leipzig startet zum zweiten Mal in Folge international. Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Gruppenphase 2017/2018 schaffte es der Verein in seiner Premierensaison bis ins Viertelfinale der Europa League. In dieser Spielzeit will Coach Rangnick in Europa ebenfalls weit kommen. Das Ziel ist zunächst die Gruppenphase – bis dahin müssen die Rasenballer nach bereits zwei Runden noch die Playoffs meistern.