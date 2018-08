Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Rückspiel in der Euro-League-Quali gegen Craiova

RB Leipzig will am Donnerstagabend bei Universitatea Craiova in die Playoffs der Europa-League-Qualifikation einziehen. Um die 20.000 Zuschauer werden im neuen Stadion des rumänischen Pokalsiegers erwartet.

Personalsituation:

DURCHKLICKEN: Bilder vom RB-Abschlusstraining Ralf Rangnick bat seine Mannschaft am Vormittag des 15. August am Cottaweg zum Abschlusstraining vor dem Rückspiel in der 3. Quali-Runde der Europa League. Im Anschluss machte sich das Team auf den Weg Richtung Craiova. Gegner:

CS Universitatea Craiova wurde 2013 gegründet, als der Vorgänger FC Universitatea Craiova vom rumänischen Fußballverband aufgrund von Verstößen ausgeschlossen und 2014 nach einer Insolvenz aufgelöst wurde. Der FC war viermal rumänischer Meister und sechsfacher Pokalsieger. Die bislang beste Platzierung erzielte der neue Club mit dem dritten Platz in der Saison 2017/18.

In der rumänischen Meisterschaft liegt das Team des italienischen Trainers Devis Mangia derzeit nach vier Spielen, davon nur ein Sieg, auf Rang acht. Der 25-jährige Italiener Mirko Pigliacelli ist die Nummer eins im Craiova-Tor. Vor ihm organisiert Florin Gardos, einst beim FC Southampton unter Vertrag, als Innenverteidiger die Abwehr. Im Mittelfeld dirigiert Alexandru Cicaldau. Im Sturm fällt der 1,67 Meter große Alexandru Mitrita als Wirbelwind auf. Der Kapitän ist auch für seine präzisen Freistöße bekannt.

Vor dem Spiel: Wir nehmen euch auf eine Tour durch die Innenstadt von Craiova und dem Ion-Oblemenco-Stadion. Das neue Stadion wurde im November 2017 eröffnet. © Anne Grimm Der Bau des Ion-Oblemenco-Stadions hat etwa 50 Millionen Euro gekostet. © Anne Grimm Es bietet Platz für fast 31.000 Zuschauer. © Anne Grimm Zum Spiel von Universitatea Craiova gegen RB Leipzig werden rund 20.000 Zuschauer erwartet. © Anne Grimm Aus Leipzig reisen nur sieben Fans an. © Anne Grimm Countdown zum Spiel: Der Zeitplan vor der Begegnung von Universitatea Craiova gegen RB Leipzig. © Anne Grimm Der Pressekonferenzraum im Ion-Oblemenco-Stadion. © Anne Grimm Das Vereinsgebäude vom Vorgängerverein sieht ziemlich verlassen aus. © Anne Grimm In der Innenstadt von Craiova ist nicht viel von Fußballfieber zu merken. © Anne Grimm In Craiova gibt es eine Leipziger Straße. © Anne Grimm Die Fußballer von RB Leipzig sind im Ramada Hotel untergebracht. © Anne Grimm Der mobile Fanshop in der Innenstadt ist die Anlaufstation für Fan von Universitatea Craiova. © Anne Grimm Für die Fans von Universitatea Craiova gibt es hier zahlreiche Fanartikel. © Anne Grimm Bei Temperaturen über 30 Grad tragen echte Fans auch einen dicken Schal. © Anne Grimm Und Saisontickets für die Spiele von Universitatea Craiova kann man auch hier kaufen. © Anne Grimm Für das Spiel gegen RB Leipzig gibt es besondere Fanartikel. © Anne Grimm

Statistik:

RB Leipzig startet zum zweiten Mal in Folge international. Nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Gruppenphase 2017/2018 schaffte es der Verein in seiner Premierensaison bis ins Viertelfinale der Europa League. In dieser Spielzeit will Trainer Rangnick ebenfalls weit kommen. Das Ziel ist zunächst die Gruppenphase – bis dahin müssen die Rasenballer noch das Rückspiel in Craiova sowie die Playoffs meistern.

Die Rumänen sind zum zweiten Mal in der Europa-League-Qualifikation dabei, flogen vergangene Saison gegen den AC Mailand (0:1, 0:2) aus dem Wettbewerb. Durch den Pokalsieg 2018 in der Cupa Romaniei gelang der bislang größte Vereinserfolg. Der Triumph sicherte Universitatea in diesem Jahr die direkte Teilnahme an der dritten Runde der Quali. Der Vorgängerverein FC Craiova weist eine positive Statistik bei Rückspielen in internationalen Duellen mit Bundesligisten auf: zwei Siege (Gladbach, Kaiserslautern), zwei Remis (Bayern, Düsseldorf), zwei Niederlagen (Dortmund, Karlsruhe).

Vorzeichen:

Den Start in die Qualifikationsphase meisterte RB Leipzig gegen BK Häcken souverän, zog nach zwei Spielen und insgesamt 5:1-Toren in die nächste Runde ein. Im Hinspiel gegen Craiova ließ das Rangnick-Team über 90 Minuten gegen schwache Rumänen nichts anbrennen, kassierte in der Nachspielzeit den unnötigen Gegentreffer beim 3:1-Sieg. Craiova hat am Wochenende sein erstes Pflichtspiel der Saison gegen Dunarea Calarasi ebenfalls mit 3:1 gewonnen, nachdem es zuvor in drei Ligaspielen sieglos blieb.

Der Gewinner aus den beiden Partien zwischen RB Leipzig und CS Universitatea Craiova spielt in den Playoffs (23./30. August) gegen den Sieger aus dem Duell zwischen FC Sorja Luhansk aus der Ukraine oder den SC Braga aus Portugal, die sich im Hinspiel 1:1 trennten.

Hier spielt RB Leipzig heute Abend. Wir haben uns für Euch ins Ion-Oblemenco-Stadion von Universitatea Craiova geschlichen.

Bei der Wettervorhersage von etwa 30 Grad Celsius ist es möglich, dass während der Partie wieder Trinkpausen eingelegt werden. Darüber entscheidet der tschechische Schiedsrichter Miroslav Zelinka eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

Fans:

Im knapp 31.000 Zuschauer fassenden und nagelneuen Ion-Oblemenco-Stadion werden etwa 20.000 Fans erwartet, teilte der Gastgeber auf Nachfrage mit. RB könnte für einen neuen Zuschauerrekord in Craiova sorgen - in der Europa-League-Quali gegen den AC Mailand kamen vergangene Saison 18.000 Fans. Im Schnitt besuchten letztes Jahr 9.000 Interessierte die Craiova-Heimspiele.