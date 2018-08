Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Rückspiel in der Euro-League-Qualifikation bei BK Häcken

RB Leipzig hat am Nachmittag des 1. August in Innsbruck das Abschlusstraining vor dem Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation beim BK Häcken absolviert. © PICTURE POINT/Leipzig info@fotoagentur-picture-point.de 04107 Leipzig, Paul-Gruner Str. 62, Tel.0341 4771625,

Zur Klubhistorie: Häcken ist kein Stadtteil Göteborgs, sondern bedeutet auf Deutsch tatsächlich „Hecken“, also jene aus dem Garten. Ein paar Jugendliche, die regelmäßig gemeinsam auf der Straße kickten und sich besser organisieren wollten, gründeten den Verein im Jahr 1940. Weil am Straßenrand Hecken standen, wählten sie den Namen „ Bollklubben Häcken “ – Fußballklub Häcken. Mit der Vizemeisterschaft 2012 und dem Pokalsieg 2016 feierten die „Wespen“ bisher ihre größten Erfolge.

Aktuelles: Seit den 90ern ging es für den Club zwischen erster und zweiter Liga hoch und runter. Das Team von Trainer Andreas Alm ist inzwischen in der schwedischen Top-Liga Allsvenskan etabliert. Der brasilianische Topscorer heißt Paulinho. Mit 56 Treffern in 153 Spielen ist er Häckens Rekordtorschütze. Auch in dieser Saison ist der Flügelstürmer gut aufgelegt, führt die schwedische Liga mit neun Toren und drei Vorlagen in 13 Spielen an. Innenverteidiger Johan Hammar kickte einst mit Emil Forsberg bei Malmö FF.