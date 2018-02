Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Rückspiel in der Europa League gegen den SSC Neapel

Wer schafft den Einzug ins Achtelfinale? Die Leipziger haben die bessere Ausgangsposition, Neapel besitzt eine miserable Bilanz in deutschen Stadien, hat aber Wut im Bauch. Die Fakten vor RB Leipzigs erstem Heimspiel am Abend in der Europa League gegen den SSC Neapel.

Leipzig. Der italienische Tabellenführer SSC Neapel ist mit seinem besten Kader in Leipzig angereist und brennt im Rückspiel auf eine Revanche. Stürmer Lorenzo Insigne kündigte an: „Wir haben große Lust, das Ergebnis zu drehen. Wir wollen beweisen, dass uns Europa nicht so egal ist, wie manche vielleicht vermutet haben.“ Doch RB Leipzig hat nicht vor, den Einzug ins Achtelfinale der Europa League im eigenen Stadion noch aus der Hand zu geben. Ein Blick auf die wichtigsten Fakten.

Personalsituation:

Bei den Gästen ist Zinédine Machach gesperrt. Ob Toptorschütze Dries Mertens zum Einsatz kommt, ist wegen leichter muskulärer Probleme noch ungewiss, erklärte Trainer Maurizio Sarri am Mittwoch.

Gegner:

Ganz Neapel träumt vom ersten Meistertitel seit 28 Jahren. Der aktuelle Tabellenführer der Serie A liefert sich ein spannendes Duell mit dem Serienmeister Juventus Turin, der nur einen Punkt hinter den Süditalienern steht. Vor allem in der Offensive bietet das Sarri-Team im bevorzugten 4-3-3-System jede Menge Spektakel.

Dreh- und Angelpunkt in Neapels starker Offensive ist Dries Mertens, der im Hinspiel gegen die Leipziger gesperrt war. Der belgische Nationalspieler erzielte wettbewerbsübergreifend in 35 Einsätzen 19 Tore und gab zwölf Assists. Neben dem 30-Jährigen sorgt Lorenzo Insigne für viel Gefahr. Der italienische Nationalstürmer misst gerade einmal 1,63 Meter und ist aktuell der beste Vorbereiter der Liga. Dazu gesellt sich in der Offensive der Spanier José Callejon, einst bei Real Madrid unter Vertrag.

Im Tor der Süditaliener steht mit Pepe Reina ein Ex-Bayern-Profi. Leipzigs Keeper Peter Gulacsi verbindet eine Freundschaft mit seinem früheren Lehrmeister. Der Ungar spielte zu Beginn seiner Karriere, er wechselte im Alter von 17 Jahren zum FC Liverpool, mit Reina gemeinsam in England. Nach dem Hinspiel in Neapel tauschten beide ihre Trikots.

Statistik:

Neapel punktet trotz europäischer Erfahrung selten auf fremden Plätzen, verlor vier seiner letzten fünf Auswärtspartien, darunter auch alle Gruppenspiele in der diesjährigen Champions League. Die Bilanz in Deutschland gegen Bundesligateams ist miserabel: In neun Partien gelang nur ein Sieg.

Nach 30 Jahren kehren die Süditaliener nun nach Leipzig zurück: 1988 gab es im damaligen Zentralstadion vor mehr als 80.000 Zuschauern ein 1:1 gegen Lokomotive Leipzig in der zweiten Runde des Uefa-Cups.

Die Italiener nehmen zum sechsten Mal in den letzten acht Jahren an der Zwischenrunde der Europa League teil. Für RB Leipzig ist es die erste K.O.-Runde in diesem Wettbewerb, am Donnerstag sogar die Heimspiel-Premiere in der Europa League.

Vorzeichen:

Die Leipziger gehen mit einem komfortablen Polster von drei Auswärtstoren, einem 3:1-Sieg, ins Rückspiel. Im Hinspiel ging Neapel zwar 1:0 in Führung, doch die Leipziger drehten die Partie dank eines Doppelpacks von Nationalstürmer Timo Werner sowie einem Treffer von Bruma noch in beeindruckender Manier. Im Rückspiel kann sich das Hasenhüttl-Team nun sogar eine knappe Niederlage leisten.

Am Wochenende verteidigte der SSC seine Tabellenführung in der italienischen Serie A mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den drittletzten Spal Ferrara. RB Leipzig verlor den zweiten Tabellenplatz nach der 1:2-Niederlage am Montag in Frankfurt und rutschte auf Platz fünf.

Beide Mannschaften schieden als Dritter in der Gruppenphase der Champions League aus. RB Leipzig konnte sich gegen Besiktas Istanbul und den FC Porto nicht durchsetzen. Der SSC Neapel musste Manchester City und Shakhtar Donezk den Vortritt lassen. Es ist das einzige Duell der Euro-League-Zwischenrunde, bei dem zwei Teams aufeinandertreffen, die in dieser Saison in der Königklasse aktiv waren.

Schiedsrichter:

Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor leitet das Rückspiel am Donnerstagabend (19 Uhr) im Sechzehntelfinale der Europa League zwischen RB Leipzig und dem SSC Neapel. Der 39-Jährige ist seit 2010 Referee in Englands höchster Spielklasse und darf seit 2013 auch internationale Duelle pfeifen. Taylor hat noch nie eine Partie der Leipziger oder Neapolitaner begleitet. In dieser Saison pfeift er nach drei Champions-League-Einsätzen sein erstes Spiel in der Europa League.

Fans:

Mehr als 36.000 Zuschauer wollen das erste Europa-League-Heimspiel von RB Leipzig sehen, ausverkauft wird die Partie aber nicht sein. Vor einer Woche kamen nur knapp 15.000 Zuschauer ins Stadio San Paolo in Neapel. Tickets für die Premiere gibt es im Online-Shop des Vereins, sowie ab 16.30 Uhr an den Tageskassen des Stadions. Die Red Bull Arena öffnet ab 17.30 Uhr ihre Tore.

