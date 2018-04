Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Viertelfinal-Rückspiel gegen Olympique Marseille

Historischer Abend im verregneten Marseille vor mehr als 60.000 Zuschauern: RB Leipzig will gegen Olympique den Einzug ins Halbfinale der Europa League perfekt machen. Ein letzter Blick auf die Fakten.

Leipzig. Erst regnete es ohne Gnade in Südfrankreich, dann zeigte sich allmählich die Sonne. Zur Aktivierung auf das Spiel gegen Olympique Marseille hat sich RB Leipzig im Hotel ein paar Hilfsmittel gesucht. „Fußball über die Leine“ zwischen zwei Stühlen und Fahrradergometer sollen die müden Muskeln vor dem 43. Pflichtspiel der Saison munter machen.

*Personalsituation: *

Ralph Hasenhüttl bangt ausgerechnet um den Einsatz von Timo Werner. Den mit vier Treffern in fünf Europa-League-Spielen besten RB-Schützen plagen Oberschenkelprobleme. Leipzigs Coach muss definitiv auf drei Akteure verzichten: Ademola Lookman ist in der Europa League nicht spielberechtigt, weil er in dem Wettbewerb schon für den FC Everton zum Einsatz kam. Die beiden Außenverteidiger Konrad Laimer (Muskelriss) und Marcel Halstenberg (Kreuzbandriss) fallen länger aus.

Beim Gastgeber hat sich die Personallage im Vergleich zum Hinspiel entspannt: Torjäger Florian Thauvin ist wieder dabei. Der Einsatz des Defensivspielers Rolando ist noch ungewiss. Innenverteidiger Adil Rami und Stammtorhüter Steve Mandanda fallen weiterhin aus.

*Gegner: *

Zwei langjährige Bundesligaspieler gehören zur Startelf der Franzosen: Die Verteidiger Luiz Gustavo (TSG Hoffenheim, Bayern München, VfL Wolfsburg) sowie Hiroki Sakai (Hannover 96). In der Offensive stehen Kapitän Dimitri Payet sowie der Argentinier Lucas Ocampos im Mittelpunkt. Der französische Nationalspieler und Routinier Payet legte schon drei Tore auf und ist erfolgreichster Vorbereiter seines Teams in der Europa League.

Im Achtelfinale schoss Ocampos Marseille fast im Alleingang weiter, gegen Bilbao erzielte der 23-Jährige insgesamt drei Treffer. Nun ist auch der beste Ligatorschütze Florian Thauvin zurück und extrem gefährlich. In dieser Saison netzte er schon 16mal selbst ein und bereitete elf Treffer vor.

Die Titelgewinne des traditionsreichen Vereins, der 1899 gegründet wurde, liegen ein paar Jahre zurück. Der neunmalige französische Meister triumphierte 2010 das letzte Mal in der Liga und holte 1989 den letzten Pokalsieg (insgesamt zehnmal). Der größte Erfolg war der Gewinn der Champions League 1993, im Finale gab es ein knappes 1:0 gegen den AC Mailand.

*Statistik: *

Mit dem Einzug ins Halbfinale würde das Hasenhüttl-Team zum erfolgreichsten Newcomer der Europa League in den vergangenen zehn Jahren aufsteigen. Nur der FC Villarreal schaffte es 2004 als Neuling bis in die Runde der besten Vier.

Marseille hat in dieser Saison sechs seiner sieben Europapokal-Spiele im Stade Vélodrome gewonnen, zudem gab es ein torloses Remis gegen Salzburg. Die letzte Europapokal-Heimpleite kassierten die Franzosen im Achtelfinale der UEFA Europa League 2015/16 beim 0:1 gegen Athletic Club.

Leipzig hat zwei seiner fünf Europapokal-Auswärtspartien gewonnen, einmal unentschieden gespielt und immer mindestens ein Gegentor kassiert. Der 1:0-Sieg im Hinspiel war im elften Anlauf die erste Partie ohne Gegentreffer.

Vorzeichen:

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reicht dem Hasenhüttl-Team ein Remis um weiter zu kommen. Auch eine Niederlage mit mindestens einem eigenen Treffer würde RB Leipzig ins Halbfinale bringen.

Leipzig und Marseille teilen aktuell ein ähnliches sportliches Schicksal. RB bangt nach der 1:4-Pleite gegen Leverkusen als Tabellensechster um die Teilnahme an der Champions League, steht am Sonntag beim SV Werder Bremen unter Druck. Olympique ist nach der Nullnummer am Sonntag zu Hause gegen Montpellier von Champions-League-Qualifikationsplatz drei abgerutscht.

Warum es also nicht erst recht über die Europa League versuchen. Drei Spiele sind es noch bis zum Finale am 16. Mai in Lyon. Wer das gewinnt, sichert sich einen Platz in der Königsklasse. Noch nie hat ein deutscher oder ein französischer Klub das Endspiel der Europa League erreicht. Beide Nationen stellten jeweils einmal einen Halbfinalisten – Hamburg 2009/10 und Lyon 2016/17.

Schiedsrichter:

Mit dem Niederländer Björn Kuipers wird ein sehr erfahrener Schiedsrichter die Partie zwischen Olympique Marseille und RB Leipzig, Anpfiff 21.05 Uhr, leiten. In der Europa League ist es in dieser Saison allerdings sein erster Einsatz. In der Vergangenheit war der 45-Jährige schon bei etlichen wichtigen Partien der Chefreferee: Europa-League-Finale 2013, Champions-League-Finale (2014). Zudem war er bei der WM 2014 und bei der EM 2016 einer der Unparteiischen.

Fans:

RB Leipzig erwartet am Donnerstagabend ein Hexenkessel im Stade Velodrome. Mehr als 60.000 Zuschauer werden Olympique Marseille unterstützen. Die große Ultraszene des Vereins ist bekannt für seine lauten Gesänge und den Einsatz von Pyrotechnik.

Auf Stippvisite in Frankreich: Einige Fans von RB Leipzig singen sich vor dem abendlichen Spiel bei Olympique de Marseille schon mal warm. Gepostet von LVZ Sportbuzzer am Donnerstag, 12. April 2018

Aus Leipzig sind etwa 600 Schlachtenbummler mit nach Frankreich gereist. Es wird einen kleinen Fanmarsch geben, der allerdings einen halben Kilometer vor dem Stadion beginnt. Um 18 Uhr ist Treffpunkt am Rond-Point-du-Prado.

