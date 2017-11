Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs zweitem Auswärtsspiel in der Königsklasse

Anzeige

Personalsituation:

Stefan Ilsanker, der schon seit zweieinhalb Wochen wegen seines gebrochenen Zehs pausiert, fehlt auch in Porto. Das große Sorgenkind aus dem 20-Mann-Kader von Ralph Hasenhüttl ist Naby Keita, der im Abschlusstraining am Dienstag nach seiner Schienbeinprellung noch Schmerzen hatte. Der RB-Coach hofft jedoch auf einen Einsatz seines Ausnahmefußballers. Beim FC Porto ist Stürmer Francisco Soares bereits länger verletzt.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Abschlusstraining RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (7) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (10) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (4) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (2) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (11) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (9) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (3) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (5) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (6) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (12) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (8) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (16) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (17) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (23) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (22) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (19) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (24) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (14) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (20) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (21) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (13) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (15) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (1) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (18) RB Leipzig hat sich vor dem Abflug nach Portugal im Trainingszentrum am Cottaweg den letzten Schliff für die Partie in Porto geholt. (@ Dirk Knofe) (25)

Gegner:

Die ruhmreichen Zeiten des FC Porto sind schon ein paar Jahre her. 2011 gewannen die Portugiesen die Europa League, 2004 die Champions League, 2003 den UEFA-Pokal. Der Rekord: Bereits zum 22. Mal nehmen die Portugiesen am höchsten Vereinswettbewerb teil, in dieser Saison das siebente Mal in Folge.

Der 42-jährige portugiesische Trainer Sérgio Conceição wechselte vor der Saison vom FC Nantes aus der französischen Liga zum FC Porto. Er legte im Ligabetrieb einen Traumstart hin, fuhr in zehn Spielen neun Siege und ein Unentschieden ein. Mit 28 Punkten führt der FC Porto die Tabelle an und liegt damit zwei Punkte vor Sporting Lissabon.

Die besten Torschützen: Vincent Aboubakar mit 13 Toren und Moussa Marega mit acht Treffern. Torhüter Iker Casillas ist nicht nur das bekannteste Gesicht im Team, sondern mit 166 Einsätzen in der Königklasse auch Rekordspieler des Wettbewerbs. Allerdings wird er wie im Hinspiel auf der Bank sitzen – seine Trainingseinstellung passt Portos Coach nicht.

DURCHKLICKEN: Bilder aus der Karriere von "San Iker" Casillas im Ligaspiel zwischen Sporting Lissabon und Porto am 1. Oktober 2017. (@ Imago) Iker Casillas und Sergio Ramos mit dem Champions-League-Pokal 2014. (@ dpa) Spanien ist Europameister 2012 und Iker Casillas ist 2012 mittendrin in der Jubeltraube. (@ dpa) Auf dem Weg zum EM-Titel schaltet Spanien im Halbfinale Portugal aus. Casillas ist im Elfmeterschießen der Matchwinner. (@ dpa) Auf der Linie galt Casillas jahrelang als der Beste seiner Zunft. Hier hält er einen Schuss von Toni Kroos im WM-Halbfinale 2010. (@ dpa) Die spanische Königin Sofia gratuliert Iker Casillas 2010 nach dem Halbfinalsieg bei der WM gegen Deutschland. (@ dpa) Da ist der Pokal! 2010 wird Casillas mit Spanien Weltmeister. (@ dpa) Das ist der Titel! Spanien besiegt Deutschland und holt sich den EM-Titel 2008. (@ Archiv) Grenzenloser Jubel bei Casillas mit dem Pokal nach dem EM-Sieg 2008. (@ dpa) Frankreichs Thierry Henry verletzt sich 2008 bei einem Freundschaftsspiel gegen Spanien. Casillas eilt zu Hilfe. (@ Archiv) Real Madrid holt 2007 die spanische Meisterschaft. Iker Casillas ist bei den Feierlichkeiten im Anschluss mittendrin. (@ Archiv)

Statistik:

Die bisherige Bilanz des FC Porto gegen Bundesligamannschaften ist negativ: In 32 Spielen gab es zwölf Siege, sieben Unentschieden und 13 Niederlagen. Dabei sind die Portugiesen im heimischen Stadion deutlich stärker – acht Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen.

Vorzeichen:

RB Leipzig hat psychologisch einen kleinen Vorteil – nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel reicht ein Remis, um das direkte Duell in der Gruppe G gegen den FC Porto zu gewinnen. Der ist am Ende der Gruppenphase entscheidend, wenn zwei Teams punktgleich sind. Derzeit steht RBL mit einem Zähler vor Porto auf Rang zwei.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen Porto RB Leipzig - FC Porto (Imago) (21) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (29) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (19) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (28) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (31) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (30) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (20) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (24) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (2) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (3) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (18) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (11) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (14) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (25) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (9) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (8) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (27) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (26) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (32) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (15) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (22) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (1) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (6) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (12) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (5) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (10) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (23) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (13) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (16) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (7) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (4) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (17) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (6) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (4) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (2) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (3) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (7) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (8) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (1) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (5) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (5) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (3) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (8) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (7) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (6) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (9) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (1) RB Leipzig - FC Porto (Imago) (2)

Die spannende Frage ist, wie das Hasenhüttl-Team die bayrische Woche mental mit zwei Niederlagen (4:5 und 0:2) und körperlich mit zweimal Unterzahl verkraftet hat. Achtung ist auch bei der Auswärtsbilanz geboten: Alle vier Niederlagen in Bundesliga und Champions League kassierte RBL diese Saison in fremden Stadien. Porto feierte am Samstag im Derby einen klaren 3:0-Sieg bei Boavista FC und ist in der portugiesischen Liga noch ungeschlagen.

Schiedsrichter:

Geleitet wird die Partie von Ovidiu Hategan aus Rumänien. Der Fifa-Referee kommt zum 16. Mal in der Königsklasse zum Einsatz. Seinen bislang einzigen deutschen Kontakt in der Champions League hatte der Arzt aus Arad 2012, als er das Heimspiel des FC Bayern München in der Gruppenphase gegen OSC Lille leitete. Die Bayern gewannen 6:1. Auch bei 19 Einsätzen in der Europa League gab es nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Am 20. April diesen Jahres pfiff der Rumäne das Viertelfinal-Rückspiel des FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam (3:2 n.V.).

Fans:

1.100 RB-Fans sind mit nach Porto gereist, in Istanbul waren es nur um die 250. Für Kurzentschlossene öffnen die Tageskassen am Estadio do Dragao am Mittwoch um 10 Uhr. Es sind noch Tickets für den Gästeblock verfügbar. Der Preis beträgt 50 Euro. Wie schon in der Türkei, gibt es auch beim zweiten Champions-League-Spiel einen gemeinsamen Fanmarsch.

