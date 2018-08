Letzter Faktencheck vorm Bundesligastart von RB Leipzig bei Borussia Dortmund

Anzeige

Personalsituation

Ralf Rangnick hofft in Dortmund, bis auf Marcel Halstenberg, auf einen kompletten Kader. Bei den zuletzt angeschlagenen Jean-Kevin Augustin (Magen-Darm) und Marcel Sabitzer (Adduktoren), sieht es gut aus. Für Kevin Kampl wird es nach SPORTBUZZER-Informationen eine Punktlandung, wenn es mit einem Einsatz klappen sollte.

Personell hat Borussen-Coach Lucien Favre für Klarheit gesorgt: Roman Bürki bleibt die Nummer eins im Tor, der prominenteste Neuzugang Axel Witsel wird nicht über 90 Minuten spielen. Dafür sei der belgische Nationalkicker noch nicht bereit. Offen bleibt, wer als Mittelstürmer agiert – der neue Kapitän Marco Reus oder Maximilian Philipp? Verzichten muss der BVB auf Julian Weigl. Der Mittelfeldakteur befindet sich nach Leistenproblemen im Aufbautraining.

Gegner

Nach 1072 Tagen erlebt Favre mit dem BVB als Trainer sein Comeback in der Bundesliga. Am 19. September 2015 war das Duell mit Borussia Mönchengladbach beim 1. FC Köln (0:1) sein bislang letztes Erstligaspiel in Deutschland. Der Schweizer, als absoluter Taktikfuchs bekannt, sagt: „Ich freue mich auf das erste Heimspiel und darauf, die Südtribüne zu sehen." Sechs Neuzugänge verpflichtete der Champions-League-Teilnehmer und Vorjahresvierte im Sommer für etwa 100 Millionen Euro. Mit 24,6 Jahren ist die Borussia eine sehr junge Mannschaft.

Statistik

Die positive Leipziger Bilanz in vier Spielen gegen den BVB: zwei Siege (1:0, 3:2), ein Remis (1:1), eine Niederlage (0:1). Alle Partien waren knapp, am Ende der vergangenen Saison trennten beide Teams auf Platz vier und sechs nur zwei Punkte. Einen historischen Sieg feierte Ex-RB-Coach Ralph Hasenhüttl im Oktober 2017 in Dortmund. Zweieinhalb Jahre hatte der BVB in der Bundesliga kein Spiel vor eigenem Publikum verloren. RB beendete mit dem 3:2-Triumph, sogar ohne Emil Forsberg und Timo Werner, die nur auf der Bank saßen, die Serie von 41 ungeschlagenen Partien.

Vorzeichen

RB Leipzig hat als einziges Bundesliga-Team bereits sechs Pflichtspiele absolviert, ist im Rhythmus und verlor in der Euro-League-Quali und im DFB-Pokal noch keine Partie. Allerdings war die Regenerationszeit zwischen den Playoffs am Donnerstagabend in der Ukraine und dem Bundesligastart kurz. Als direkte taktische Vorbereitung mit der kompletten Mannschaft blieb Rangnick nur die Einheit am Samstag.

Für den BVB ist es das zweite Pflichtspiel der Saison. Im DFB-Pokal mussten die Schwarz-Gelben beim Zweitligisten Fürth am Montagabend in die Verlängerung, gewannen in letzter Sekunde mit 2:1. In der Saisonvorbereitung wiesen die Dortmunder eine Bilanz von fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Dabei schlugen der BVB Größen wie den FC Liverpool (3:1), Manchester City (1:0) und Lazio Rom (1:0).

Schiedsrichter

Deniz Aytekin leitet die Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, Anpfiff um 18 Uhr. Der 40-Jährige aus Nürnberg hat in der Bundesliga bereits sechs Partien der Rasenballer gepfiffen. Mit vier Siegen, einem Remis sowie einer Niederlage weist RB eine positive Statistik unter Aytekin auf. Vergangene Saison war er Referee beim 3:2-Erfolg der Leipziger in Dortmund.

Fans