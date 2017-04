Letzter Faktencheck zum Duell FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig

Anzeige

Personalsituation

Ralph Hasenhüttl hat nach den Wochen der Verletzungen eine komfortable Situation: Bis auf Lukas Klostermann sind alle Mann wieder an Deck. Yussuf Poulsen und Timo Werner können aber noch nicht über 90 Minuten das RB-Tempo mitgehen und sitzen wohl zunächst auf der Bank. Peter Gulacsi kehrt ins Tor zurück, Fabio Coltorti ist der Ersatzmann. Für Stefan Ilsanker führt die Reise zurück an eine alte Wirkungsstätte. Der Österreicher spielte in seiner Jugend von der U 10 bis zur U 12 am Bruchweg. Ilsankers Vater Herbert stand beim FSV einst im Tor. „Ich habe die Zeit in Mainz richtig genossen und mit meiner Familie dort eine wunderschöne Zeit gehabt“, sagte der Defensivspezialist im Interview mit der Allgemeinen Zeitung. Auch Co-Trainer Zsolt Löw hat eine Mainzer Vergangenheit. Bei Mainz fehlt der gelbgesperrte Danny Latza.

Der Gegner

Die Nullfünfer sind erstmals seit 2009 wieder im Abstiegskampf verwickelt, die Glocken des Doms läuten im Alarm-Modus. Sportdirektor Rouven Schröder: „Für was steht Mainz 05? Für Mut!“ Schröder will RB „in unserem Hexenkessel zeigen, wer zu Hause spielt“. Cheftrainer Martin Schmidt will das auch. Es müsse jedem im Stadion mit dem Anpfiff klar sein, „wer das Spiel gewinnen will“.

Statistik

Die beiden Mannschaften treffen erst zum zweiten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. RB Leipzig feiert also Premiere im Mainzer Stadion. Das Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 3:1. Trotz des Abstiegskampfs bewies der FSV im Vorfeld Humor und postete auf seiner Facebookseite ein Foto mit der Aufschrift: „Zahl der Woche: 0. Punkte und Torausbeute von RB Leipzig in Mainz seit Gründung der Bundesliga.“

Tabellensituation

Es wird eng im Kampf um Platz zwei. Hoffenheim hat mit dem Sieg gegen den FC Bayern eine ordentliche Duftmarke gesetzt und rangiert nur noch einen Punkt hinter RB. Leipzig braucht also eigene Zähler um die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Für Mainz sind das Luxusprobleme. Für 05 geht es ums Überleben in der Bundesliga. Bei einer Niederlage könnte der FSV sogar auf den Relegationsrang abrutschen. Der letzte Sieg gelang am 10. Februar zu Hause gegen Augsburg.

Vergangener Spieltag

RB Leipzig hat gegen Darmstadt bewiesen, dass die Mannschaft auch gegen Teams aus dem Tabellenkeller gewinnen kann. Das war nicht immer so: der HSV, Wolfsburg und Bremen haben sich an den Roten Bullen wieder aufgebaut. Mit dem 4:0 gegen den SV 98 haben sich die Leipziger aus ihrer Ergebniskrise geschossen. Mainz dagegen hat in Ingolstadt verloren und den Oberbayern wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt gemacht.

Im Hinspiel zappelte der Ball nach einem Schuss von Emil Forsberg zum 2:0 im Netz. © dpa

Schiedsrichter

Die Partie leitet der Hamburger Tobias Stieler. Er pfiff bereits die Bundesligapremiere von RB in Hoffenheim und das Spiel in Dortmund. Einen Sieg der Leipziger sah der Unparteiische in der 1. Bundesliga noch nicht. In der 2. Bundesliga war der Jurist beim Sieg von Union Berlin in Köpenick angesetzt. RB sammelte zudem im DFB-Pokal mit Stieler Erfahrungen: 0:2 gegen Augsburg und 3:1 n.V. gegen Aue.

Fans

700 Leipziger sind in Mainz mit dabei. Für Kurzentschlossene: Die Gästekasse öffnet um 17 Uhr.

Einige Daten im Vergleich

