Letzter Faktencheck zur Partie RB Leipzig gegen SV Darmstadt 98

Personalsituation:

Der Ausfall von Timo Werner schmerzt RB Leipzig. Nach seinem Muskelfaserriss aus dem Länderspiel gegen England absolviert der Stürmer zwar leichte Trainingsübungen, steht aber gegen Darmstadt nicht zur Verfügung. Dafür ist Yussuf Poulsen wieder fit. Und auch Naby Keita wird nach Schwächeanfall und Gelbsperre wieder mit dabei sein. In der Abwehr könnte Bernardo auf der rechten Seite spielen. Bei Darmstadt fallen Peter Niemeyer (Achillessehne), Jerôme Gondorf (Sperre) und Michael Esser (nach Muskelbündelriss ins Training eingestiegen) definitiv aus. Hinter Aytac Sulu und Terrence Boyd stehen noch Fragezeichen. Vor allem der ehemalige Leipziger Boyd brennt aber auf einen Einsatz.

Der Gegner:

Der SV 98 schießt die wenigsten Tore und kassiert die meisten Treffer in der Liga. Allerdings hat Trainer Torsten Frings frischen Wind ins Team gebracht. Sieben der 15 Punkte holten die Hesse mit dem neuen Coach, der im Januar übernahm.

Statistik:

RB Leipzig sah fast immer gut gegen die Lilien aus. Vier der bisher fünf Pflichtspiele gewannen die Sachsen. Nur im November 2014 gelang den Hessen zu Hause ein Dreier (1:0 in der 2. Liga). Im Hinspiel siegten die Roten Bullen mit 2:0 durch einen Doppelpack von Marcel Sabitzer. Unvergessen: Der Treffer von Fabio Coltorti vor zweieinhalb Jahren. Er sorgte in der Nachspielzeit für den 2:1-Sieg in Leipzig.

Der Doppelpack⚽⚽ von Marcel #Sabitzer im 🎥! Zur Einstimmung auf #RBLD98 die besten Szenen unseres Hinspiel-Sieges! 💪 pic.twitter.com/QX2YWc94xq — RB Leipzig (@DieRotenBullen) March 30, 2017

Tabellensituation:

Drei Spiele ohne Sieg: RB Leipzig steckt in der Ergebniskrise, will aber zweiten Platz verteidigen. Bei einer weiteren Pleite könnte der BVB mit einem Derbysieg auf Schalke an den Roten Bullen vorbeiziehen. Darmstadt braucht jeden Punkt für den Klassenerhalt, muss sich aber wohl schon mit dem Abstieg befassen. Inzwischen fehlen schon zwölf Punkte bis zum Relegationsrang.

Vergangener Spieltag:

An dieses Spiel möchte bei RB niemand mehr denken. Die erste Halbzeit dominierte das Team von Coach Ralph Hasenhüttl in Bremen, schoss aber kein Tor. Junuzovic und Grillitsch brachten den SV Werder in Front. Leipzig fuhr am Ende mit einer bitteren 0:3-Pleite nach Hause. Darmstadt agierte in Wolfsburg bestens geordnet und machte dem VfL mit seiner dichten Abwehr das Leben schwer. Wieder einmal machte Mario Gomez den Unterschied. Er schoss das einzige Tor der Partie.

Schiedsrichter:

Die Partie pfeift Bastian Dankert aus Rostock. Er leitete auch die Partie gegen Schalke 04. Und da war doch was: Dankert entschied nach der Schwalbe von Timo Werner auf Elfmeter. Anschließend entbrannte eine tagelange Diskussion um die Szene und darum, wer danach was gesagt hat. Eine Kostprobe des damaligen Wortwechsels zur Erinnerung: Werner: „Ich habe dem Schiedsrichter später auch gesagt, dass von Fährmann kein Kontakt ausging. Ich glaube, er hat das in der Hektik überhört.“ Dankert nach dem Spiel in der Mixedzone: "Es hat kein Gespräch zwischen mir und Timo Werner stattgefunden. Ich habe Werner vor dem Elfmeter gefragt: 'Was war denn?' Aber da kam nichts, und dann habe ich den Elfmeter ausführen lassen." In Regionalliga und zweiter Bundesliga schafften die Roten Bullen zwei Unentschieden und kassierten eine Niederlage unter Dankert.

Fans:

Die Zuschauer erwartet eine Partie bei bestem Sonnenwetter. Wichtig im Sektor A: Sonnenbrille nicht vergessen, auf dieser Seite blendet Klärchen am Nachmittag gern. Der Heimbereich ist ausverkauft. Darmstadts Fan-Klub „Block 1898“ hat zwar zum Boykott aufgerufen. Rund 1000 Schlachtenbummler wollen trotzdem die Gästetribüne füllen.

