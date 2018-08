Rangnick nach Test gegen Huddersfield sauer: RB Leipzig verliert 0:3  

Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich kassiert RB Leipzig gegen den Premier-League-Verein eine deutliche Niederlage. Das dritte Testspiel der Vorbereitung ist aufgrund der Belastung in der Europa-League-Qualifikation bereits das Letzte gewesen und sollte kurzfristig abgesagt werden.

Schwaz/Seefeld. Trainer Ralf Rangnick wollte das Testspiel am Freitagabend gegen Huddersfield Town wegen personellen Sorgen eigentlich spontan absagen: „Das war aufgrund von Vermarktungsrechten nicht möglich. Wir hatten das Spiel unter anderen Voraussetzungen vereinbart.“ Nach dem 1:1 am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation wollte der Coach einen Tag später mit einem kompletten Profiteam auflaufen.

Mit einer Elf, in der zu Beginn vier Nachwuchsspieler stehen, hat RB Leipzig gegen den Premier-League-Verein aber keine Chance, kassiert eine 0:3 (0:1)-Niederlage. „Es hat aus personellen Gründen gar keinen Sinn gehabt. Das wichtigste war, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat. Es hat schon gereicht, dass sich Nordi Mukiele heute eine Zerrung zugezogen hat und deswegen zehn Tage auszufallen droht. Es war ein gebrauchter Tag“, sagte der 60-Jährige.

Steve Mounie bringt Huddersfield in Führung (11.), in der zweiten Halbzeit sorgen Adama Diakhaby (60.) und Philip Billing (66.) für den Endstand. In der Abwehr ist die Aufstellung wild, lässt Rangnick aufgrund vieler Verletzter, neben Mukiele fehlen weiterhin Konrad Laimer und Dayot Upamecano, mit Stefan Ilsanker als einzigem erfahrenen Profi spielen.

Heiß sind in der österreichischen Silberstadt-Arena vor knapp 1000 Zuschauern in Schwaz, 50 Kilometer vom Camp in Seefeld entfernt, vor allem die Temperaturen mit etwa 30 Grad Celsius. Der Bundesligist tritt erstmals nach der WM wieder mit den Nationalspielern Timo Werner und Yussuf Poulsen sowie Marcel Sabitzer (Schulterverletzung) an. „Für die drei war es vom Gegner her für das erste Spiel überhaupt zu schwer. Das hat man gemerkt, dass sie körperlich noch nicht in der Verfassung sind“, sagte Rangnick.

Aufgrund der heißen Temperaturen gibt es aller 15 Minuten eine Trinkpause. Es ist wenig vom RB-Fußball zu sehen, drei Chancen verbuchen die Rasenballer in der ersten Halbzeit. Huddersfield steht im Saft, startet nächste Woche mit dem deutschen Trainer David Wagner bereits in der Liga gegen den FC Chelsea. Ab der 46. Minute gibt der letzte und vierte WM-Fahrer bei RB sein Comeback – Yvon Mvogo steht im Tor. Der Schweizer Keeper kann beim 0:2 wenig ausrichten. Nach einem Dreifachwechsel, Fabrice Hartmann, Massimo Bruno und Noa Holm kommen für Poulsen, Werner und Sabitzer, fällt das 0:3.

Bei einem gemeinsamen Hüttenabend am Möserer See klingt das Camp am Freitag trotzdem noch entspannt aus, werden bei Kaiserschmarrn und Knödel die Schmerzen der vergangenen Einheiten vergessen. Seit neustem ist sogar ein Gläschen Wein – pro Spieler – erlaubt. Am Samstag hebt der Flieger nach dem Auslaufen am zeitigen Nachmittag gen Heimat ab, wo die Rangnick-Kicker am Sonntag die Beine hochlegen dürfen.