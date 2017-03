Letztes öffentliches Training vor Union: Bech ist zurück

Vor dem Spiel gegen Union Berlin am Samstag (13 Uhr) trainierte Hannover 96 am Dienstag das letzte Mal öffentlich. Wieder zurück im Mannschaftstraining: Uffe Bech. Der junge Rechtsaußen hatte am Montag noch eine individuelle Einheit auf dem Nebenplatz absolviert.

Die Nationalspieler kommen am Mittwoch zurück. Dann bereitet der neue 96-Trainer André Breitenreiter seine Mannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf das Spitzenspiel gegen die Berliner vor.