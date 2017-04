Leutzsch will rauf: Chemie Leipzig beantragt Zulassung für Regionalliga 

Leipzig. Fußball-Oberligist Chemie Leipzig hat am Mittwoch einen Antrag auf Zulassung für die Regionalliga beim zuständigen Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) gestellt. Der aktuelle Oberliga-Tabellenführer zeigt damit noch einmal deutlich, dass man sich neun Jahre nach Neubeginn in der 3. Kreisklasse inzwischen wieder zur Rückkehr in die Viertklassigkeit bereit fühlt. Bereits zur Winterpause hatte der Vorstand der Grün-Weißen seine Aufstiegsgedanken öffentlich gemacht, nach zuletzt 13 Punkten in fünf Spielen war die Einreichung der Unterlagen für die Regionalliga nun auch folgerichtig.

Sollte der Aufstieg sportlich gelingen, dürfte die neue Saison für Chemie in einer Liga mit einigen alten Bekannten dennoch auch ein Kraftakt werden. Neben dem Lokalrivalen 1. FC Lokomotive würden wohl unter anderem auch die ebenfalls über großes Fanpotential verfügenden BFC Dynamo, FC Energie Cottbus und SV Babelsberg auf Chemie warten. Die Leutzscher haben diesbezüglich bereits Gespräche mit Sportamt und Bauordnungsbehörde geführt und nach eigenen Angaben alle Voraussetzungen geschaffen, um den Spielbetrieb auch in der Regionalliga stemmen zu können.

Umfangreiches Sicherheitskonzept

„Dazu gehört zum Beispiel das Hinterlegen einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro beim Verband oder die Erarbeitung von Grundlagen eines umfangreichen Sicherheitskonzepts, das den Gegebenheiten der mitunter doch brisanten Ostduelle und speziell dem möglichen Derby mit dem Lokalrivalen Rechnung trägt. Auch der bauliche Zustand des Heimstadions Alfred-Kunze-Sportpark steht dabei natürlich auf der Agenda. Da dort zum Beispiel bisher keine Flutlichtanlage existiert, wird eine temporäre Sonderspielgenehmigung angestrebt“, hieß es am Mittwoch aus Leutzsch.

Ob Chemie Leipzig am Ende tatsächlich aufsteigt, wird natürlich nicht am Behörden- oder Verbandstisch entschieden, sondern auf dem Fußballplatz. Dort wartet auf die Grün-Weißen in den kommenden Wochen ein anspruchsvolles Restprogramm – unter anderem mit dem Spitzenspiel gegen Verfolger Germania Halberstadt am Ostermontag. Der letzte Saisonspieltag wird am 3. Juni mit einem Heimspiel gegen Schott Jena ausgetragen.