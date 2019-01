Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Leverkusen, Gladbach und Frankfurt

Nach der langen Winterpause startet nach Rekordmeister FC Bayern und Hoffenheim am Samstag ab 15:30 Uhr auch der Rest der Liga in die Rückrunde. In Leverkusen feiert der frühere BVB-Coach Peter Bosz sein Debüt und will die "Werkself" mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zurück auf die Erfolgsspur bringen.