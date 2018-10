DFB-Pokal im Liveticker mit Bayer Leverkusen, RB Leipzig und TSG Hoffenheim

Heiko Herrlich will mit Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. Im anderen Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim gibt es ebenfalls keinen Favoriten. Zudem spielt der SC Freiburg in Kiel, Arminia Bielefeld erwartet den MSV Duisburg. Verfolgt alle DFB-Pokal-Spiele am Mittwochabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.