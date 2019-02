Dank Havertz und Bailey: Leverkusen gewinnt Rhein-Derby - Sorge um Bellarabi und Zimmer

Bayer Leverkusen und Trainer Peter Bosz: Das passt einfach! Die Werkself hat das Rhein-Derby in der heimischen BayArena gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:0 (1:0) gewonnen und darf sich weiterhin als beste Rückrunden-Mannschaft der Bundesliga bezeichnen. Für Leverkusen trafen bei einem starken Auftritt gegen die Fortuna Kai Havertz (18. Minute) und Leon Bailey (66.). Die Werkself schiebt sich auf den fünften Platz und geht gestärkt ins Europa-League-Rückspiel gegen den russischen Klub FK Krasnodar am Donnerstag. Das Hinspiel in Russland ging 0:0 aus. Düsseldorf bleibt Zwölfter.