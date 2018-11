Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Online-Stream schauen

Anzeige

Die Bundesliga meldet sich aus der Länderspielpause zurück und die Fans können sich in der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) freuen. Das letzte 0:0 zwischen diesen beiden Teams liegt 20 Jahre zurück. Die torreichste Begegnung zwischen der Bayer-Elf und den Schwaben datiert vom 22. März 1983. Damals gewann der VfB im heimischen Neckarstadion nach 1:1 noch mit 5:3. Neben Didier Six und VfB-Legende Karl Allgöwer trug sich auch der wenig bekannte Stuttgarter Profi Peter Reichert zwei Mal in die Torschützenliste ein.

Das ist lange her! Die Vorzeichen deuten am Freitagabend auf ein Kellerduell hin. Bayer Leverkusen geht mit elf Zählern aus elf Spielen in diese Partie, Stuttgart ist mit acht Punkten immer noch Tabellenletzter, kann aber nur gleichziehen. Die Gäste haben das um acht Treffer schlechtere Torverhältnis. Die Statistik spricht nicht unbedingt für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl. Gegen den VfB Stuttgart feierte Bayer 04 die meisten Heimsiege seiner fast 40-jährigen Bundesliga-Zugehörigkeit. 18 von 38 Duellen gingen an die Werks-Elf, nur sieben Mal triumphierte Stuttgart am Rhein, einmal allerdings entscheidend. Am 16. Mai 1992 wurde das damals von Christoph Daum trainierte Team mit 2:1 in Leverkusen Deutscher Meister.

Mit VfB-Sportvorstand Michael Reschke (61) kehrt ein ehemaliger Leverkusener Macher an die alte Wirkungsstätte zurück. Der gebürtige Rheinländer arbeitet seit August 2017 für den VfB Stuttgart. In seiner Zeit bei Bayer Leverkusen holte er als Nachfolger des legendären Reiner Calmund, der am Freitag runde 70 Jahre alt wird, Stars wie Bernd Leno, Stefan Kießling oder Arturo Vidal unter das Bayerkreuz. In dieser Saison wartet Reschke noch auf den Durchbruch seiner Transfers und steht dementsprechend unter Druck.

stärker ist! Trotzdem gibt es keine Alibis für uns. Wir wollen diese drei Punkte hierbehalten“, sagt Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich. Die Rheinländer hatten sich mit einem desolaten 0:3 bei RB Leipzig in die Länderspielpause verabschiedet. Stuttgart landete am 11. Spieltag mit dem 2:0 beim 1. FC Nürnberg den ersten Auswärtssieg und den ersten Dreier unter Weinzierl. „Wir brauchen als Basis das gleiche Engagement wie in Nürnberg und müssen noch einen Tick besser sein, um in Leverkusen zu punkten. Es wird wichtig sein, dass wir Leverkusen nicht ins Spiel kommen lassen, präsent sind und sie in Zweikämpfe verwickeln. Es wird ein hartes Stück Arbeit“, so Weinzierl vor der Partie.

Wie sehe ich das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart live im TV?

Das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Jan Henkel und Experte Matthias Sammer – 1992 mit Stuttgart in Leverkusen Deutscher Meister geworden – melden sich ab 19.30 Uhr aus der BayArena. Zum Kommentatoren-Pool bei Eurosport gehören Philipp Eger, Robby Hunke und Matthias Stach.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart ist im ARD-Nachtmagazin zu sehen und am Samstag ab 18.30 Uhr zum Einstieg in den Spieltag in der ARD-Sportschau. Sky-Kunden sehen Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

