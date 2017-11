Lewandowski beklagt Transferpolitik: "FC Bayern muss kreativer sein"

Edin Dzeko: Seit Jahren wird Edin Dzeko nun schon mit den Bayern in Verbindung gebracht. 2009 war er an der Seite von Grafite noch dafür verantwortlich, dass Wolfsburg und nicht München Meister wurde. Das kongeniale Sturm-Duo der Wölfe zerlegte damals die gesamte Bundesliga-Konkurrenz (Grafite 28 Tore, Dzeko 26 Tore). Inzwischen fühlt sich der Bosnier längst bei der AS Rom heimisch. Und genau hier liegt das Problem: In der vergangenen Saison avancierte der 31-Jährige mit 29 Treffern zum Torschützenkönig der Serie A, auch in dieser Spielzeit knüpft er an diese Form an. Als reiner Lewy-Backup ist er eigentlich noch zu gut, doch die Bayern sollen tatsächlich interessiert sein. © imago