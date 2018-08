Lewandowski-Gala im Supercup: FC Bayern deklassiert Eintracht Frankfurt

Anzeige

Mit einem historischen Dreierpack hat Robert Lewandowski den FC Bayern zum ersten Titel der Saison geschossen und Neu-Trainer Niko Kovac einen glänzenden Einstand beschert. Beim 5:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt traf der polnische Nationalstürmer in der 21., 26. und 54. Minute - und sorgte damit beim insgesamt siebten Supercup-Triumph der Münchener für ein Novum in der 31-jährigen Geschichte des Duells zwischen Meister und Pokalsieger. Die weiteren Treffer steuerten Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) bei. „Glückwunsch an meine Mannschaft. Sie hat das richtig gut gemacht. Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagte Kovac im ZDF.

Mit dem höchsten Supercup-Sieg überhaupt nahm der Rekord-Champion am Sonntag in Frankfurt vor 51 500 Zuschauern erfolgreich Revanche für die überraschende 1:3-Schlappe im Pokalfinale. „Das bedeutet nach den Enttäuschungen seit April mit dem Verein und der Nationalmannschaft sehr viel. Wir wollten positiv in die Saison starten, deshalb können wir sehr zufrieden sein“, sagte Bayern-Abwehrchef Mats Hummels.

Lewandowski zeigt seine ganze Klasse

Bei der Torgala der Bayern zeigte Lewandowski nach dem enttäuschenden K.o. mit Polen in der WM-Vorrunde und den Wechselgerüchten in der Sommerpause seine ganze Klasse. Der 29-Jährige, der von der Eintracht-Abwehr nicht zu kontrollieren und oft nur auf Kosten von Fouls zu bremsen war, bewies seinen bei der Weltmeisterschaft vermissten Torriecher.

Sehr zur Freude von Kovac, der bei seiner Rückkehr ins alte Wohnzimmer respektvoll empfangen wurde. Der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer musste bei seinem Pflichtspieldebüt auf der Bayern-Bank zwar auf Frankreichs Weltmeister Corentin Tolisso, den von Paris St. Germain umworbenen Innenverteidiger Jérôme Boateng und Kolumbiens Star James Rodriguez verzichten. Um den ersten Titel mit den Bayern musste Kovac aber zu keiner Zeit bangen.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Supercup gegen Eintracht Frankfurt Manuel Neuer - Note 3: Erstes Pflichtspiel für den Torhüter seit Herbst 2017. Hat im Training mit Toni Tapalovic mehr zu tun und stressigere Einheiten. © Getty Joshua Kimmich - Note 2: WM gut verdaut? Beim Rechtsverteidiger sieht es so aus, ja. Perfekte Flanke aus dem Halbfeld auf Lewandowski zum 1:0. Freche Ecke, die er beinahe direkt verwandelte (48.). © Getty Niklas Süle - Note 3: Der neue Stamm-Nebenmann von Hummels strahlt immer eine Ruhe aus als würde er den Job in der Innenverteidigung schon seit Jahren machen. Der bayerische Bär. © Getty Mats Hummels - Note 3: Als Abwehrchef souverän, aber auch resolut. Sah Gelb für ein „Notbremschen“ gegen Gacinovic kurz vor der Pause. Ansonsten war diese Eintracht-Offensive keine Prüfung für ihn. © Getty David Alaba - Note 2: Ribérys Hintermann mit gutem Aktionsradius, trieb nach vorne an und sicherte seine linke Abwehrseite souverän ab. Bereitete, mit gütiger Unterstützung von Rönnow, das 4:0 vor. Musste nach bösem Foul von Willems in die Kabine gebracht werden (79.), konnte nicht selbst laufen. Eine Pause droht. © Getty Javi Martinez - Note 2: Wie bei Heynckes auch bei Kovac der alleinige Sechser. Konnte sich ins Offensivspiel einschalten, spielte schlaue Bälle halbhoch in den Lauf von Müller und Lewandowski. Absolut Herr der Lage vor der Abwehr. © Getty Thiago - Note 2: Real will ihn? Zeigte, dass er ein Fixpunkt im Bayern-Mittelfeld sein kann. Sehr eifrig (auch nach hinten!) und besonnen darauf, den sicheren Ball zu spielen. Verwandelte einen Coman-Pass cool per Flachschuss zum 5:0. Dennoch: James ist sein direkter Konkurrent als „linker Achter“. © Getty Franck Ribéry - Note 2: Letzte Saison auch für ihn? Auch in der 12. Spielzeit noch ein Gewinn. Ging mit Vollspeed über links auf die Eintracht-Abwehr los, zog dabei wie Robben immer wieder in die Mitte – so agiert Bayern variabler. © Getty Thomas Müller - Note 3: Halbrechtes Mittelfeld – da ist große Konkurrenz. Spielte gut mit, setzte einen Distanzschuss knapp neben den Winkel (37.). Bereitete das 3:0 mit einem schnellen Zuspiel auf Lewandowski vor. © Getty Arjen Robben - Note 2: Letzte Saison? Ihm doch egal. Der 35-Jährige mit 1A-Ecke auf den Kopf von Lewandowski vor dem 2:0. Ansonsten mit Feuereifer dabei, suchte immer wieder den Abschluss. Nach 57 Minuten nicht gaaanz so glücklich bei seiner Auswechslung, aber gut. © Getty Robert Lewandowski - Note 1: Der Mittelstürmer mit perfektem Quoten-Abend. Zwei Kopfball-Chancen, zwei Treffer. Dann noch das 3:0 per Linksschuss. Diesen – und nicht den Rückrunden-Lewy braucht Bayern. War völlig angefressen nach den ständigen (Ellbogen-)Attacken von Eintracht-Kapitän Abraham. © Getty Kingsley Coman - Note 2: Löste nach 57 Minuten Robben auf der rechten Außenbahn ab. Staubte gedankenschnell zum 4:0 ab (63.). Bereitete mit einem schlauen Pass noch das 5:0 von Thiago vor. Zeigte, dass er DER Herausforderer für Robben UND Ribéry sein möchte. © Getty Leon Goretzka - Ohne Note: Kam als neuer Mann für Müller ins Team, das Pflichtspieldebüt für den Ex-Schalker. Nach 64 Minuten an Bord, gleich ein Titel. So macht Fußball Spaß. © Getty Sandro Wagner - Ohne Note: Gut, dass er nach 72 Minuten für den fuchsteufelswilden Lewandowski kam. Somit wurde der vor einer Roten Karte bewahrt. Verpasste um Haaresbreite das 6:0. © Getty

Die Bayern kontrollierten von Beginn an das Spiel, taten sich in der Offensive zunächst aber schwer. Frankfurt stand in der Anfangsphase hinten gut und agierte auch ohne Kroatiens Vize-Weltmeister Ante Rebic, den Neu-Trainer Adi Hütter wegen Trainingsrückstands zunächst auf der Bank ließ, mutig nach vorne. David Abraham (7. Minute) und Jonathan de Guzman (15.) vergaben jedoch erste Gelegenheiten - das sollte sich schnell rächen.

Rönnow macht keine gute Figur

Nach Flanke von Joshua Kimmich köpfte Lewandowski die Bayern in Führung, die der polnische Nationalstürmer wenig später im Anschluss an eine Ecke erneut per Kopf ausbaute. Eintracht-Torwart Frederik Rönnow, der im Sommer als Nachfolger von Lukas Hradecky vom dänischen Vizemeister Brøndby IF gekommen war, machte dabei keine gute Figur. Das zweite Tor war der Stimmungskiller - auf den Rängen wie auf dem Platz. Die Hessen agierten fortan verunsichert und konnten die Bayern kaum noch fordern. Der Meister ließ Ball und Gegner wie im Training laufen.

Eintracht Frankfurt in Noten: Die Einzelkritik zum Supercup gegen Bayern Frederik Rönnow: Unsicher in der Strafraumbeherrschung, irrlichtete dafür beim 0:2 wild durch den Strafraum. Die Flanke beim vierten Gegentreffer sieht er lange, lässt den Ball aber durch. Muss sich (deutlich) steigern. Note 6 © imago/Jan Huebner Danny da Costa: Bemüht, aber (noch) nicht so gut wie in der vergangenen Saison. Viel zu passiv beim vierten Gegentor, wo er Alaba maximal Geleitschutz gab. Note 4 © Getty Carlos Salcedo: Staunte beim 0:2, als Lewandowski nach der Ecke völlig frei stand. Hätte deutlich näher beim Polen sein müssen. Note 4 © Getty David Abraham: Patzte beim ersten Gegentor, als er seinen Gegenspieler Lewandowski aus den Augen verlor. Immer wieder Akzente in der Vorwärtsbewegung, aber auch beim 0:2 unsicher. Glück, als er im zweiten Durchgang gegen Lewandowski keilte – da zückt so mancher Schiedsrichter Rot. Danach hat er auch beim 0:3 geschlafen. Hätte nach einem Ellenbogenschlag zwingend die Rote Karte sehen müssen. Überhaupt nicht sein Tag. Note 6 © Getty Makoto Hasebe: Verschätze sich beim 0:1, als er nicht nur Lewandowski, sondern auch Mitspieler Abraham irritierte. Auch vor dem 0:3 ein unnötiger Ballverlust. Auch ging deutlich zu hart mit Lewandowski um. Note 5 © Getty Jetro Willems: Ließ auf der linken Seite den nötigen Offensivgeist vermissen. Schaffte es aber, Landsmann Arjen Robben weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Ließ dann aber Coman beim 0:4 aus den Augen. Note 4 © Getty Lucas Torro: Eine echte Herausforderung gegen seinen spanischen Landsmann. War nicht immer Herr der Lage. Note 4 © Getty Jonathan de Guzman: Sollte aus dem Mittelfeld heraus nach vorn arbeiten, das gelang aber nur zu Beginn. Tauchte dann ab und wurde folgerichtig ausgewechselt. Note 4 © Getty Marco Fabian: Im Glück, als er Lewandowski legte und Schiri Fritz nicht auf den Punkt zeigte. Immer wieder Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Fand überhaupt nicht ins Spiel. Note 4 © Getty Mijat Gacinovic: Mit großer Laufbereitschaft und Offensivfreude bester Frankfurter. War gegen Javi Martinez und die Bayern-Abwehr aber zu oft auf sich allein gestellt. Note 3 © Getty Sebastien Haller: Zu langsam im Frankfurter Sturm, wurde von Hummels und Süle ohne große Probleme kontrolliert. Highlight: Sein Zuspiel auf Gacinovic kurz nach dem 0:1. Bekam wenig Service. Note 4 © Getty Ante Rebic: Der kroatische Vizeweltmeister wurde nach 64 Minuten eingewechselt. Blieb ohne große Szenen. Ohne Note © imago/Jan Huebner Danny Blum: Kam in der 64. Minute für Fabian ins Spiel, sollte die Frankfurter Offensive beleben. Highlight: Ein lascher Schuss, der für Neuer sichere Beute war. Ohne Note © Getty Luka Jovic: Kam in der Schlussphase für Haller. Ohne Note © Getty

Kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann doch noch einen Aufreger, als Mats Hummels den durchgebrochenen Mijat Gacinovic als letzter Mann von den Beinen holte. Schiedsrichter Marco Fritz gab dem Nationalverteidiger zum Unmut der Frankfurter Fans nur Gelb. „Ich hatte das Gefühl, man kann mich in der Situation runterstellen. Da hätte ich mich über Rot für eine Notbremse nicht beschweren können“, räumte Hummels ein. Der Video-Assistent griff in dieser Szene ebenso wenig ein wie nach 70 Minuten bei einem rot-würdigen Ellbogencheck von Abraham gegen Lewandowski.