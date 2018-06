Nach bitterem WM-Aus: Bayern-Star Lewandowski greift Kollegen an

Polen erlebt einen WM-Albtraum: Mit keinem Punkt aus den ersten beiden Spielen ist das Team schon vor dem letzten Spiel aus dem Turnier ausgeschieden. Besonders im Fokus steht dabei einmal mehr Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Der Bundesliga-Torschützenkönig und Kapitän der Polen blieb sowohl gegen den Senegal als auch gegen Kolumbien blass und torlos – was ihn jedoch nicht davon abhält jetzt gegen seine Teamkollegen zu schießen: „Ich war allein, wir haben gekämpft, ich habe gekämpft, ich habe alles getan, was ich tun kann, aber kämpfen reicht nicht aus, um WM-Spiele zu gewinnen“, ging der Stürmer seine Mitspieler an. „Man braucht auch Qualität, und wir hatten zu wenig davon.“