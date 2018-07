FC Bayern: Transfer von Lewandowski? Rummenigge verrät Plan

© AS Monaco

Rummenigge: Klares Credo beim FC Bayern München

Nach Trainer Niko Kovac ("Stand ist ganz klar - er wird diesen Verein nicht verlassen") gibt es jetzt die nächste Wechsel-Absage vom Rekordmeister, eine noch gewichtigere. "Wir sind mit dem Spieler total zufrieden, auf dieser Position gibt es wenig Vergleichbares, und demnach liegt es auch nicht in unserem Interesse, ihn abzugeben – ganz egal, ob jemand 100 oder 150 Millionen auf den Tisch legt", sagte Rummenigge im Interview. Seine Devise: Bei Spielern klare Haltung zeigen, wie 2008 bei Franck Ribery. "Franck hat auch Gelüste gezeigt, wir haben ihm jedoch mitgeteilt, dass wir ihn keinesfalls verkaufen würden. Und jetzt ist er einer der glücklichsten Fußballer der Welt, weil er bei Bayern und in München seine Heimat gefunden hat", so der Bayern-Boss.