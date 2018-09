Trotz Lewandowski-Vorlage: Italien rettet Remis gegen Polen - Russland siegt

FC-Bayern-Star Robert Lewandowski befindet sich weiter in Topform. Beim unglücklichen Remis gegen Italien in der Nations League glänzt er mit einer Vorlage. Auftaktsieg dagegen für Russland gegen die Türkei. Und das Debüt von Andreas Herzog als Trainer Israels geht in Albanien schief.

Anzeige

Italiens Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem glücklichen Remis in die neue Nations League gestartet. Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini musste sich die Squadra Azzurra am Freitagabend in Bologna zum Auftakt der Gruppenphase mit einem 1:1 (0:1) gegen Polen begnügen.

Italien-Legionär Piotr Zielinski, der beim SSC Neapel spielt, brachte die Gäste beim Debüt des neuen Auswahltrainers Jerzy Brzeczek in der 40. Minute in Führung. Die Vorlage kam von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Für den Ausgleich sorgte Jorginho per Foulelfmeter (78.). Jakub Blaszczykowski hatte Federico Chiesa zuvor zu Fall gebracht, Schiedsrichter Felix Zwayer gab Strafstoß.

Bundesliga-Marktwerte: Lewandowski wird billiger, Rebic steigert Wert um 200 Prozent Ante Rebic gehört zu den großen Gewinnern dieser WM – der Frankfurt-Star konnte seinen Marktwert laut transfermarkt.de um 200 Prozent steigern und wurde Vizeweltmeister. Deutlich schlechter lief die Weltmeisterschaft für Robert Lewandowski. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Marktwertgewinner und -verlierer der WM. © Getty/Montage Andrej Kramaric (Kroatien/TSG Hoffenheim) - von 27 Mio. auf 35 Mio. Euro © Getty Achraf Hakimi (Marokko/Borussia Dortmund) - von 5 Mio. auf 7,5 Mio. Euro © Getty Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern) - von 90 Mio. auf 85 Mio. Euro) © Getty Josip Drmic (Schweiz/Borussia M'gladbach) - von 3,5 Mio. auf 5 Mio. Euro © Getty Corentin Tolisso (Frankreich/FC Bayern) - von 40 Mio. auf 45 Mio. Euro © Getty James Rodriguez (Kolumbien/FC Bayern) - von 70 Mio. auf 80 Mio. Euro © Getty Carlos Salcedo (Mexiko/Eintracht Frankfurt) - von 7 Mio. auf 10 Mio. Euro © Getty Manuel Akanji (Schweiz/Borussia Dortmund) - von 22 Mio. auf 28 Mio. Euro © Getty Ludwig Augustinsson (Schweden/Werder Bremen) - von 7,5 Mio. auf 12 Mio. Euro © Getty Niklas Süle (Deutschland/FC Bayern) - von 38 Mio. auf 45 Mio. Euro © Getty Genki Haraguchi (Japan/Hannover 96) - von 3,5 Mio. auf 4,5 Mio. © Getty Marco Reus (Deutschland/Borussia Dortmund) - von 35 Mio. auf 40 Mio. Euro © Getty Thomas Müller (Deutschland/FC Bayern) - von 60 Mio. auf 55 Mio. Euro © Getty Yuya Osako (Japan/Werder Bremen) - von 4,5 Mio. auf 6 Mio. Euro © Getty Ante Rebic (Kroatien/Eintracht Frankfurt) - von 10 Mio. auf 30 Mio. Euro © Getty Thomas Delaney (Dänemark/Borussia Dortmund) - von 12 Mio. auf 22 Mio. Euro © Getty Raphael Guerreiro (Portugal/Borussia Dortmund) - von 18 Mio. auf 21 Mio. Euro © Getty Marvin Plattenhardt (Deutschland/Hertha BSC) - von 15 Mio. auf 17 Mio. Euro © Getty Alfred Finnbogason (Island/FC Augsburg) - von 10 Mio. auf 12 Mio. Euro © Getty Yann Sommer (Schweiz/Borussia M'gladbach) - von 8 Mio. auf 10 Mio. © Getty Benjamin Pavard (Frankreich/VfB Stuttgart) - von 30 Mio. auf 40 Mio. Euro © Getty Julian Brandt (Deutschland/Bayer 04 Leverkusen) - von 40 Mio. auf 45 Mio. Euro © imago/Moritz Müller Steven Zuber (Schweiz/TSG Hoffenheim) - von 7 Mio. auf 10 Mio. © Getty Salif Sané (Senegal/FC Schalke 04) - von 18 Mio. auf 22 Mio. Euro © Getty

Anzeige

Für die Italiener war es das vierte Spiel unter der Regie von Mancini, der Mitte Mai die Nachfolge von Gian Piero Ventura angetreten hatte. Italien hatte sich erstmals seit 60 Jahren nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Polen war bei der WM in Russland wie Deutschland bereits in der Vorrunde gescheitert.

Niederlage für Ex-Bremer Andi Herzog bei Israel-Debüt

WM-Gastgeber Russland gewann in der Türkei mit 2:1 (1:1). Denis Tscheryschew brachte die Russen in der 13. Minute mit einem herrlichen Volleyschuss ins lange Eck in Führung, Serdar Aziz glich in Trabzon noch vor der Pause aus (41.). Für den Siegtreffer der Sbornaja sorgte Stürmer Artjom Dsjuba von Zenit St. Petersburg (49.).

Neben Elfmeter-Killer Igor Akinfejew im Tor fehlten Auswahltrainer Stanislaw Tschertschessow zehn weitere Spieler, mit denen die Sbornaja bis ins WM-Viertelfinale vorgedrungen und dort am späteren WM-Zweiten Kroatien gescheitert war. Dafür stand der eingebürgerte Deutsche Roman Neustädter in der Startelf.

Modric, Mbappé und Co. - Die SPORTBUZZER-Elf der WM Vier französische Weltmeister und zwei Kroaten bilden das Gerüst der besten Spieler des Turniers – wie SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp findet. Aber auch ein Kolumbianer spielte sich in die Auswahl . © Getty Images/Montage Thibaut Courtois (Belgien): Tolle Paraden, klasse Ausstrahlung. Nicht umsonst © Getty Tolle Paraden, klasse Ausstrahlung. Nicht umsonst steht Belgiens Nummer eins nun vor einem Wechsel zu Real Madrid . In Russland hielt Courtois seinen Kasten dreimal sauber. Yerry Mina (Kolumbien): Der einzige Spieler der WM-Elf, der sich bereits im Achtelfinale verabschiedete. Aber drei Tore in drei Spielen wären selbst für einen Stürmer eine Topbilanz. © Getty Raphael Varane (Frankreich): Stand in allen sieben Spielen 90 Minuten auf dem Platz - robust und zweikampfstark. Holte sich nach dem Champions-League-Pott auch noch den WM-Pokal. Kein Zufall! © Getty Benjamin Pavard (Frankreich): Einer der beiden Weltmeister aus der Bundesliga. Beeindruckte mit Offensivpower und Zweikampfhärte. Dazu mit einem der schönsten Tore des Turniers gegen Argentinien. © Getty Kevin De Bruyne (Belgien): Nahm seine überragende Form aus der Premier League mit nach Russland. Atemberaubende Technik, unglaubliche Pässe, fantastische Übersicht. Nur die Krönung fehlte. © Getty Luka Modric (Kroatien): Bekam völlig zu Recht den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers. Modric war der Boss beim überraschenden Vizeweltmeister und überzeugte in jedem Spiel. © Getty Paul Pogba (Frankreich): Ließ seine Mätzchen weg und zeigte endlich seine ganze Klasse auf großer Bühne. Stellte sich in den Dienst der Mannschaft und glänzte als Torschütze und Vorbereiter. © Getty Ivan Rakitic (Kroatien): Bildete mit Modric ein kongeniales Mittelfeldduo. Rakitic kurbelte das Spiel der Kroaten immer wieder an, machte kaum Fehler und übernahm stets Verantwortung. © Getty Eden Hazard (FC Chelsea) © Getty Harry Kane (Tottenham Hotspur) © Getty Kylian Mbappe (Frankreich): Vier Treffer und ein Assist bei seiner ersten Endrunde sprechen für sich. Dies gelang in seinem Alter (mit 19 Jahren) zuvor erst einem anderen Spieler – und der hieß Pelé. © Getty