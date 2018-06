Neuer Interessent für Wechsel: Lewandowski zu Juventus Turin?

Pini Zahavi: Wenn es ums Verkaufen geht, ist Pini Zahavi einer der Größten der Welt. Er verkaufte so ziemlich alles - von Spielern über TV-Rechte bis hin zu Fußballklubs. Allerdings war es in den vergangenen Jahren um den einstigen Top-Vermittler ruhiger geworden - zumindest offiziell. Als Strippenzieher war er zum Beispiel am Mega-Neymar-Deal (für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St.-Germain) im Hintergrund mit von der Partie und soll eine zweistellige Millionensumme kassiert haben. Inzwischen ist der Israeli an die vorderste Front zurückgekehrt, indem er Robert Lewandowski berät. © imago/PA Images