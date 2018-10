Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister: Brite holt fünften Titel in Mexiko

„Es ist ein unglaubliches Gefühl und sehr, sehr surreal“, sagte Hamilton am Sonntag und eilte in die Box von Mercedes, um jeden Mitarbeiter zu umarmen. „Er hat das ganze Jahr einen Super-Job gemacht. Das muss man so akzeptieren. Ich wäre gerne noch länger dabei gewesen. Das war aber offensichtlich nicht der Fall“, würdigte Vettel den Briten und gestand ein: „Das ist kein leichter Tag.“

Vielleicht das entscheidende Rennen der WM: Fast punktgleich kamen Vettel und Hamilton zum Großen Preis von Deutschland nach Hockenheim. Hamilton musste von Startplatz 14 ins Rennen gehen, Vettel stand auf Pole. Beste Voraussetzungen für den Heppenheimer beim Heimrennen. Doch Vettel warf den Sieg in Führung liegend im Motodrom weg, flog nach einer Unachtsamkeit ins Kiesbett und aus dem Rennen. Hamilton gewann nach einer überragenden Leistung - und gab die WM-Führung nicht mehr her. Von den folgenden sechs Rennen gewann er fünf. © imago/HochZwei

Der Start in die Saison 2018 war für den viermaligen Champion eher verkorkst. Die ersten drei Rennen fuhr der Brite nur hinterher, Konkurrent Sebastian Vettel gewann gleich die ersten beiden Rennen - in Bahrain wurde Hamilton sogar nur Dritter. In Aserbaidschan gewann er glücklich, nachdem Vettel nach der Safety-Car-Phase die Nerven verlor und Bottas wegen eines Reifenschadens ausschied. © imago/DeFodi

Hamilton fühlt sich beim Großen Preis von Monaco 2015 vom Team benachteiligt, weil ihn seine Crew zu einem unnötigen Boxenstopp bestellt hatte. Der Deutsche gewinnt daraufhin das Rennen - und Hamilton schmollt. Am Ende wird der Brite doch Weltmeister und sichert sich den zweiten Titel in Folge. Die Freundschaft zwischen den beiden ist aber nicht mehr zu kitten. © imago

2013 war das dominanteste Jahr von Sebastian Vettel. Der Red-Bull-Pilot gewinnt 13 von 19 Rennen. Beim Großen Preis von Ungarn holt Hamilton seinen ersten Mercedes-Sieg. Am Ende wird er in der Gesamtwertung Vierter. © imago

Auch 2011 sollte es nicht zum Titel reichen: Vettel im Red Bull fährt eine dominante Saison. Hamilton erreicht in der Gesamtwertung nur Platz fünf. Teamkollege Button wird Vizeweltmeister Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er im teaminternen Duell den Kürzeren zieht. © imago

An eine Titelverteidigung ist 2009 nicht zu denken. Die Topteams Ferrari, BMW und McLaren hinken vor allem in der ersten Saisonhälfte mächtig hinterher. Und auch der gute Ruf Hamiltons nimmt erste Kratzer. Beim ersten Saisonrennen in Australien soll er die Rennkomissare bei einer Anhörung absichtlich getäuscht haben und so für eine Strafe für Toyota-Pilot Jarno Trulli gesorgt haben ("Liegate"-Affäre). Sein vierter Platz zum Auftakt wird aberkannt. © imago

Wieder reist Hamilton mit einem großen Vorsprung zum letzten Saisonrennen nach Brasilien. Sieben Punkte Vorsprung hat er vor Ferrari-Pilot Felipe Massa. In einem Herzschlagfinale gewinnt er seinen ersten WM-Titel schließlich mit einem Punkt Vorsprung und wird der bis dato jüngste Weltmeister der Geschichte. Als Sohn eines Einwanderers aus der Karibik und erster dunkelhäutiger Pilot der Königsklasse hatte er all das hart erkämpfen müssen. 2010 verliert er den Rekord an Sebastian Vettel. © imago

Vor dem entscheidenden Rennen in Brasilien führt Hamilton mit 107 Punkten vor Alonso mit 103 und Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen mit 100 Punkten (damals gab es für einen Sieg noch zehn Punkte). Der Finne ist am Ende der lachende Dritte und gewinnt überraschend die WM. © imago

Dennoch hat Hamilton die Chance, direkt in seiner ersten Saison in der Formel 1 Weltmeister zu werden. Im vorletzten Rennen der Saison in China genügt Hamilton ein Sieg, um sich zum Champion zu krönen. Trotz überlegender Führung wartet das McLaren-Team aber zu lange mit dem Boxenstopp. So sind Hamiltons Reifen kurz vor dem Stopp so abgenutzt, dass er die Boxeneinfahrt nicht erwischt und davor im Kiesbett stecken bleibt. Eine Peinlichkeit. © imago

Doch was dann passiert, überrascht viele: Der 22 Jahre alte Hamilton ist dem gerade von Renault zu den Briten gewechselten Alonso nahezu ebenbürtig. Mit vier Siegen in seinem Debütjahr stellt er den Sieg-Rekord für einen Rookie von Jacques Villeneuve (Weltmeister 1997) von 1996 ein. Alonso und Hamilton werden zu harten Konkurrenten, die sich auf und abseits der Strecke einige Scharmützel liefern. Unter anderem blockt Alonso seinen jungen Teamkollegen beim Qualifying in Ungarn so lange an der Box, dass dieser keine Zeit mehr für eine gezeitete Runde hat. © imago

2006 wird Hamilton Meister in der Nachwuchsserie GP2 (heute Formel 2). Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug (zweiter von links) und McLaren-Boss Ron Dennis (rechts) verschaffen dem Juwel daraufhin einen Platz im Formel-1-Team von McLaren. An der Seite von Doppelweltmeister Fernando Alonso soll er erste Erfahrungen in der Königsklasse sammeln. © imago

Bekannte Gesichter in der Formel 3 2004: Meister Jamie Green (später DTM-Vizemeister), Nico Rosberg und Lewis Hamilton (von links) gemeinsam auf dem Siegerpodest. Hamilton gehört inzwischen dem McLaren-Juniorprogramm an. Sein Vertrag garantiert ihm einen zukünftigen F1-Sitz. Rosberg und Hamilton sind zu dieser Zeit übrigens noch beste Freunde. Doch das sollte sich schon bald ändern. © imago

Hamilton geht in erster Kurve kein Risiko ein

Und sein Star-Pilot machte alles richtig. Hamilton schob sich beim Start zwischen die beiden Red Bull, vermied aber ein zu großes Risiko in der ersten Kurve, um nach dem zurückgefallen Pole-Mann Ricciardo auch noch Verstappen zu überholen. So ein Rennen wie vor einem Jahr wollte Hamilton nicht wieder erleben, als er nach einem Plattfuß durch eine Kollision mit Vettels Ferrari früh an die Box musste.

Boxenstopps sorgen für Dramatik

Reifenabnutzung bestimmt Rennen in Mexiko

Hamilton fuhr aber erst einmal nicht auf Halten. In Runde 16 überholte er Räikkönen, obwohl auch der noch an die Box musste. Nachdem auch die beiden Ferraris neue Gummis aufgezogen hatten, war die alten Reihenfolge wieder hergestellt: Verstappen vor Hamilton, Ricciardo und Vettel.

Hamilton Hauptdarsteller bei Verstappen-Sieg

Kurz danach wurde Ricciardo von Vettel überholt. Der Hesse zeigte keine Nerven, nachdem er in drei der vergangenen fünf Rennen zuletzt kollidiert war - zuletzt mit dem Australier beim US-Rennen in Austin vor einer Woche. Vettel schnappte sich kurz danach auch Hamilton. In der 39. Runden zog er in Kurve eins vorbei, der Brite leistete keine Gegenwehr.

Hamilton fuhr auf der letzten Rille. „Diese Reifen sind tot“, funkte er an die Box. Fast zeitgleich mit Vettel fuhr er zum zweiten Mal an die Box. Der Deutsche kam als Dritter zurück auf die Strecke, Hamilton blieb Fünfter.

Hamilton funkte immer wieder an die Box. Praktisch jedes Mal ging es um die Reifen. Wie vor einem Jahr wurde die erneute Krönung des erfolgreichsten Piloten aus dem Vereinigten Königreich zur nervlichen Strapaze. Als Ricciardo zum achten Mal in dieser Saison ausfiel, rutschte Vettel auf Rang zwei vor, Hamilton war Vierter. An Verstappen kam niemand mehr heran. Der Niederländer durfte sich über seinen fünften Grand-Prix-Sieg freuen. Doch der Hauptdarsteller war Hamilton.