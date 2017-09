Lewis Hamilton gewinnt Chaos-Rennen in Singapur – Vettel nach Crash raus

Die Weltmeisterschaft in der Formel 1 scheint vorentschieden: WM-Leader Lewis Hamilton baut seinen Vorsprung auf seinen härtesten Verfolger Sebastian Vettel weiter aus. Der Deutsche muss nach einem Startcrash in einem turbulenten Rennen in Singapur bereits in der ersten Runde aufgeben.