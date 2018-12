Nur noch 18 Siege trennen Lewis Hamilton von einem Rekord, der eigentlich als unbrechbar gilt. Sagenhafte 91 Formel-1-Rennen gewann Michael Schumacher von 1994 bis 2012. Der heute 49-Jährige gilt als einer der besten Rennfahrer der Geschichte. Unvergessen sind seine fünf WM-Titel in Folge für Ferrari in den Jahren 2000 bis 2004. Jetzt hat sich Mercedes-Star Hamilton, amtierender Formel-1-Weltmeister , über die Karriere von Schumacher geäußert - der fünffache Champion adelt seinen Helden, der bei einem Ski-Unfall im Jahr 2013 schwer verunglückte und seitdem von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird.

1987: Michael Schumacher ist als frisch gebackener Kart-Europameister mit 18 Jahren bereit für den nächsten Schritt. In den folgenden Jahren sammelt er unter anderem seine Erfahrungen in der Formel König, Formel Ford und Formel 3, ehe es ihn in die Königsklasse zieht. Der Beginn einer einzigartigen Karriere. ©

Hamilton über Schumacher: "Ich fühle einfach nicht, dass ich versuchen muss, seine Rekorde zu brechen"

Hamilton deutlich: "Er wird immer der GOAT (englische Abkürzung für "Größte aller Zeiten"; d. Red) bleiben", zollt er Schumacher im Interview mit der Bild am Sonntag nun den ultimativen Respekt. Dass der 33-Jährige nun die Rekorde des siebenmaligen F1-Weltmeisters Schumacher übertrumpfen könnte, interessiere ihn allerdings nicht. Es sei keine Extra-Motivation für ihn: "Ich sage das immer wieder: So denke ich nicht. Ich fühle einfach nicht, dass ich versuchen muss, seine Rekorde zu brechen. Das ist nicht mein Antrieb."

Hamilton: "Michael Schumacher war eine absolute Führungsfigur bei Mercedes"

Wie groß der Respekt zwischen ihm und Schumacher wirklich ist, verdeutlicht eine Anekdote Hamiltons. Er und der damalige Mercedes-Pilot hätten bei Schumachers letztem Karriere-Rennen in Abu Dhabi 2012 die Helme getauscht. "Das war gleichzeitig mein letzter Grand Prix mit McLaren. (...) Das ist immer ein Zeichen von gegenseitigem Respekt", so Hamilton.

2013 wechselte Hamilton schließlich in das Team von Schumacher und ersetzte sein Idol, den er in F1-Videospielen in seiner Kindheit und Jugend immer als Fahrer ausgewählt habe, wie er sagt. Schumacher habe in seinen Comeback-Jahren 2010 bis 2012 die Grundlage für den aktuellen Mercedes-Erfolg gelegt, so Hamilton: "Ganz klar, Michael ist ein siebenmaliger Weltmeister, er war hier eine absolute Führungsfigur bei Mercedes während seiner Zeit mit dem Team."