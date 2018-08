Sie treffen mit dem Hamburger SV am Freitag im ersten Zweitligaspiel der Vereinshistorie auf Holstein Kiel. Kommt das brisante Nordderby zu früh?

Nein, keinesfalls. Als der Spielplan rauskam und ich sah, dass wir gleich gegen Kiel am Freitagabend spielen, habe ich mich gefreut. Unser Stadion wird ausverkauft sein und Kiel wird eine gute Bewährungsprobe. Alle Augen sind auf diese Partie gerichtet, wir wollen direkt gut starten.

In der vergangenen Saison haben sie für Furore gesorgt, im Sommer aber auch sehr gute Spieler abgegeben, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass sie da oben standen. Sie haben einen neuen Trainer, neue Spieler – und den Kieler Sportdirektor (Ralf Becker; Anm. d. Red.) haben wir ja bekommen (lacht). Wir haben trotz ihres Umbruchs den nötigen Respekt vor Kiel. Sie werden nach Hamburg kommen und versuchen, der Partie eine Art DFB-Pokalcharakter aufzuzwingen.

Sie sind freiwillig mit Hamburg in die zweite Liga gegangen. Warum?

Ich spiele seit vier Jahren hier und habe den Verein lieben gelernt. Wenn ich an den HSV denke, kommen bei mir Emotionen hoch. Und ich wollte nach dunklen Tagen Treue bekennen. Wir wollen nun ein neues Kapitel starten und mit dem Wiederaufstieg einen klaren Cut zur Vergangenheit setzen.

Du kannst zehn Millionen Euro im Jahr verdienen und trotzdem jeden Tag mit schlechter Laune zur Arbeit gehen und keinen Bock auf den Job haben. Es muss viel mehr stimmen, als nur das Geld. Und für mich ist das, was ich mache, ohnehin keine Arbeit. Es ist ein Privileg, Fußballspieler zu sein und dafür auch noch bezahlt zu werden. Ich habe in meinem Leben schon Geld verdient, doch es hat für mich keine große Relevanz. Das Thema Geld polarisiert im Profifußball viel zu sehr. Die Fragen zum Geld sind immer nur schwarz oder weiß.

Es geht immer nur in die eine oder die andere Richtung. Entweder man verdient zu viel und wird dafür kritisiert oder man ist der Held, weil man auf zwei Drittel seines Gehalts verzichtet. Aber es gibt nichts dazwischen. Ich bin jemand, der gerne eine Balance findet.

Es ist fantastisch, dass er als Hamburger Jung beim HSV bleibt. Fiete ist einer, der diesen Verein fühlt. Doch er ist erst 18 Jahre jung und es ist schon so viel auf ihn eingeprasselt in den vergangenen Monaten. Fiete tat mir leid.

Pierre-Michel Lasogga: 2,4 Millionen Euro plus bis zu 600.000 Euro Prämien © imago/Oliver Ruhnke

Ivica Olic: 2,1 Millionen Euro plus bis zu 600.000 Euro Prämien © imago/Sven Simon

Nicolai Müller: 2 Millionen Euro plus bis zu 400.000 Euro Prämien © imago/Agentur 54 Grad

Jacques Zoua: 480.000 Euro plus bis zu 120.000 Euro Prämien © imago/DeFodi

Finn Porath: 120.000 Euro plus bis zu 80.000 Euro Prämien © imago/Manngold

Kerem Demirbay: 420.000 Euro plus bis zu 280.000 Euro Prämien © imago/MIS

Mohamed Gouaida: 300.000 Euro plus bis zu 200.000 Euro Prämien © imago/Nordphoto

Matti Steinmann: 96.000 Euro plus bis zu 80.000 Euro Prämien © imago/Michael Schwarz

Zoltan Stieber: 660.000 Euro plus bis zu 200.000 Euro Prämien © imago/Baering

Lewis Holtby: 3,5 Millionen Euro plus bis zu 600.000 Euro Prämien © imago/Revierfoto

Philipp Müller: 48.000 Euro plus bis zu 80.000 Euro Prämien © imago/Manngold

Marcelo Diaz: 840.000 Euro plus bis zu 480.000 Euro Prämien © imago/Baering

Petr Jiracek: 1,2 Millionen Euro plus bis zu 400.000 Euro Prämien © imago/pmk

Valon Behrami: 2,83 Millionen Euro plus bis zu 320.000 Euro Prämien © imago/Sven Simon

Lasse Sobiech: 600.000 Euro plus bis zu 320.000 Euro Prämien © imago

Maximilian Beister: 1,25 Millionen Euro plus bis zu 400.000 Euro Prämien © imago

Matthias Ostrzolek: 900.000 Euro plus bis zu 320.000 Euro Prämien © imago/Oliver Ruhnke

Ashton Götz: 440.000 Euro plus bis zu 240.000 Euro Prämien © imago/Baering

Johan Djourou: 1,8 Millionen Euro plus bis zu 600.000 Euro Prämien © imago/Michael Schwarz

Cléber Reis: 1,3 Millionen Euro plus bis zu 100.000 Euro Prämien © imago/Claus Bergmann

Jonathan Tah: 960.000 Euro plus bis zu 240.000 Euro Prämien © imago/GEPA pictures

Gideon Jung: 96.000 Euro plus bis zu 120.000 Euro Prämien © imago/MIS

Ronny Marcos: 96.000 Euro plus bis zu 80.000 Euro Prämien © imago/Manngold

Dennis Diekmeier: 1,32 Millionen Euro plus bis zu 400.000 Euro Prämien © imago/Michael Schwarz

Artjoms Rudnevs: 1,8 Millionen Euro Jahresgrundgehalt plus bis zu 280.000 Euro Prämien © imago/Sven Simon

Alexander Brunst: 72.000 Euro plus bis zu 15.000 Euro Prämien © imago/Michael Schwarz

Jaroslav Drobny: 780.000 Euro plus bis zu 715.000 Euro Prämien © imago/DeFodi

René Adler: 2,75 Millionen Euro plus bis zu 400.000 Euro Prämien © dpa

Die Gehaltsliste der HSV-Profis, die Manager Peter Knäbel einst in einem Rucksack transportierte, den er später verlor, wurde nun veröffentlicht. Klickt euch durch: So viel verdienten die HSV-Stars 2015/16.

Gehaltsliste: So viel haben die HSV-Spieler verdient!

Wir sind eine der jüngsten HSV-Truppen, die es jemals gab. In der Kabine will ich als Ansprechpartner für Nachwuchsspieler da sein und mit Leistung auf dem Platz vorangehen. Wir wollen gemeinsam als Team für den HSV wieder Spiele gewinnen und etwas erreichen.

Ich bin ihm dankbar und vom Weg des Trainerteams überzeugt. Wir hatten jetzt mit Christian Titz eine erste komplette Vorbereitung, konnten all seine Ansätze noch besser verinnerlichen. Ich persönlich will besser werden, um mit dem HSV den Aufstieg in dieser Saison zu schaffen.