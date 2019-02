Ski-Legende Lindsey Vonn holt im letzten Rennen WM-Bronze – Stuhec Weltmeisterin

Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat zum Abschluss ihrer langen Karriere noch einmal eine WM-Medaille in der Abfahrt gewonnen. Die Amerikanerin fuhr am Sonntag in Are zu Bronze und wurde in ihrem letzten Profirennen nur von Weltmeisterin und Titelverteidigerin Ilka Stuhec aus Slowenien sowie der Schweizerin Corinne Suter geschlagen.

Vonn beendet wegen anhaltender Verletzungsprobleme ihre aktive Laufbahn. Die deutschen Athletinnen verpassten dagegen die Top Ten: Viktoria Rebensburg, Michaela Wenig und Kira Weidle landeten auf den Plätzen elf bis 13, Meike Pfister kam auf den 23. Rang.

Von Rekorden, Männern und Kühen: Die Karriere von Lindsey Vonn Lindsey Vonn, bürgerlich Lindsey Caroline Kildow, ist mit bislang 82 Erfolgen die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. ©

Vonn vor drei Wochen: „Die Schmerzen sind zu viel“

Nach dem Super-G in Cortina d’Ampezzo hatte Vonn Mitte Januar ihr Karriereende angekündigt. „Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel, und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen“, zitierte der TV-Sender aus Österrereich die erfolgreichste Frau der Weltcupgeschichte.