Kommentar: Messi raus, Ronaldo raus! Jetzt kann Tuchel die künftigen Weltfußballer machen

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Kaum etwas war in den vergangenen Jahren berechenbarer als die Frage nach dem Weltfußballer. Die Trophäe heimste entweder der gestählte Portugiese oder der flinke Argentinier ein. Als in Kaka letztmals ein anderer Spieler den Titel tragen dufte, war George W. Bush noch US-Präsident, in den Charts hatte uns Mark Medlock den Sommer hinweg die Gehörgänge besäuselt und in den Kinos kochten ein paar putzige Komik-Ratten Ratatouille. 2007 war das. Lange her.