Lionel Messi: Hochzeit mit seiner Frau Antonela – die Bilder

Der fünffache Weltfußballer Lionel Messi (30) hat seine langjährige Freundin Antonela Roccuzzo (29) im Beisein von dutzenden Fußballstars in Argentinien geheiratet. Beide gaben sich am Freitagabend (Ortszeit) in ihrer Heimatstadt Rosario das Ja-Wort, rund 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires.