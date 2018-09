Lionel Messi ist erstmals seit 2006 nicht für die Wahl zum FIFA-Weltfußballer nominiert worden. Von 2007 an war Messi bei der Wahl in jedem Jahr Sieger (fünf Mal) oder Zweitplatzierter (sechs Mal). Der Gewinner 2018 wird zwischen dem fünfmaligen Preisträger Cristiano Ronaldo (Portugal), Vize-Weltmeister Luka Modric (Kroatien) und dem englischen Torschützenkönig Mohamed Salah (Ägypten) ausgemacht. Das gab der Weltverband am Montag in London bekannt. Die Trophäe wird am 24. September 2018 in der britischen Hauptstadt vergeben.