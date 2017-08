Lipsia Eutritzsch startet mit 5:3 ins Sachsenliga-Rennen

Leipzig. Was für eine Sachsenliga-Premiere: Mit 5:3 hat Lipsia Eutritzsch sein erstes Spiel in der Fußball-Sachsenliga gewonnen. Opfer der Spiel-Euphorie beim Aufsteiger wurde der VfB Zwenkau, der allerdings großen Anteil an einer überaus unterhaltsamen und spielerisch hochklassigen Landesliga-Partie hatte.