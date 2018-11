Bericht: Deshalb löschte Lisa Müller ihre Instagram-Bilder mit Mann Thomas

Instragram-Nutzer kritisierten Lisa Müller scharf

Zahlreiche Nutzer hatten sich über die Instagram-Kritik von Lisa Müller gegen Bayern-Trainer Kovac im Netz echauffiert. Laut der Bild sind also nicht etwa Streitigkeiten im Hause Müller oder Querenzen mit dem FC Bayern der Grund für die großflächige Löschaktion auf Instagram, sondern die Kommentare anderer Instagram-Nutzer - die zum Teil unter die Gürtellinie gingen. Neben dem Löschen von allen gemeinsamen Bildern mit Ehemann Thomas stellte Lisa Müller auch die Kommentarfunktion für ihre übrigen Bilder auf Instagram aus . Die Pferdeliebhaberin hat über 166 000 Abonnenten und postet häufig Bilder von sich bei ihrer großen Leidenschaft: dem Dressurreiten.

Lisa Müller hatte im Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg Trainer Niko Kovac in einem Posting kritisiert. "Mehr als 70 Minuten, bis der mal ’nen Geistesblitz hat", schrieb sie auf Instagram und kommentierte damit die späte Einwechslung ihres Ehemannes Thomas Müller. Später entschuldigte sie sich bei Kovac. Lisa und Thomas Müller sind bereits seit dem 1. Dezember 2009 verheiratet. Die Profi-Dressurreiterin kommt ursprünglich aus Taufkirchen bei München. Kennengelernt haben sich die beiden im Internet. Inzwischen betreiben sie zusammen einen Reiterhof. Müller nahm seine Frau direkt nach der Partie in Schutz. Die Posts seien aus der Emotion heraus entstanden. "Was soll ich machen? Sie liebt mich halt", sagte Müller.