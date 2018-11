Thomas Müller: Frau Lisa löscht gemeinsame Instagram-Bilder

Diesen Instagram-Post würde sie wohl am liebsten rückgängig machen. Lisa Müller, Ehefrau von FC-Bayern-Star Thomas Müller, hat radikal auf die Diskussionen um ihren Instagram-Post während des Bayern-Spiels gegen den SC Freiburg reagiert. In der 71. Minute des Spiels postete Müller ein Foto von ihrem Mann mit Trainer Niko Kovac in ihrer Story und schrieb dazu: "Mehr als 70 Minuten, bis der mal ’nen Geistesblitz hat." Von vielen wird dies als Attacke auf den Trainer des FC Bayern gewertet. Jetzt hat sie Thomas Müller komplett von ihrer Instagram-Seite entfernt.