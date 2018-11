Für Aufreger oder gar Skandale ist Lisa Müller, Frau von Bayern-Stürmer Thomas Müller, bislang nicht bekannt gewesen. Das änderte sich am vergangenen Wochenende, als sie ihrer Wut über die späte Einwechslung ihres Mannes mit einer Story auf Instagram Luft machte. In der 71. Minute des Spiels gegen den SC Freiburg (1:1) postete die 28-Jährige ein Foto von Nationalspieler Müller mit Trainer Niko Kovac an der Seitenlinie und schrieb dazu: "Mehr als 70 Minuten, bis der mal ’nen Geistesblitz hat." Auch wenn sie sich inzwischen offiziell entschuldigt und das Bild gelöscht hat: Diese Aktion bleibt ein großes Thema.