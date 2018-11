Frau von Ex-Bayern-Spieler verteidigt Lisa Müller: "Finde ihren Post nicht schlimm"

Den Wirbel um den „Geistesblitz“-Eintrag seiner Ehefrau hätte sich Thomas Müller in ohnehin schon schwierigen Bayern-Tagen gerne erspart. Die Frau von Ex-Mitspieler Diego Contento verteidigt jetzt den Instagram-Post von Lisa Müller. Beide kennen sich noch aus der Zeit beim FC Bayern - Contento spielte bis 2014 beim deutschen Rekordmeister.

„Lisa ist sehr mutig. Ich finde ihren Post nicht schlimm. Aber ich würde mich das nicht trauen. Ich denke, es ist generell keine gute Idee, wenn sich die Frauen in den Fußball einmischen“, sagte Lisa Contento gegenüber der Bild. Sie gehe nicht davon aus, dass Lisa Müller einen boshaften Hintergedanken hatte. Die Frau des Düsseldorf-Profis meinte aber auch: „Wir stehen in der Öffentlichkeit. Man muss immer vorsichtig sein, was man schreibt und von sich preisgibt. Vieles wird falsch interpretiert!“