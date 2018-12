Rainer Lisiewicz übernimmt das Traineramt beim 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Nun ist es offiziell: Rainer Lisiewicz kehrt auf die Trainerbank des 1. FC Lok Leipzig zurück. Das gab der Regionalligist am Dienstag auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt. Liesiewicz hat den Lok-Stallgeruch. Von 1968 bis 1978 spielte er für den Club. Von 2004 bis 2009 saß er auf der Bank der Blau-Gelben. Seine wichtigste Qualifikation neben jeder Menge Erfahrung: Der 69-Jährige ist Inhaber einer A-Lizenz und fungiert künftig als Cheftrainer, Björn Joppe als Teamchef. "Wir werden uns im Kollektiv beraten, aber die letzte Entscheidung im Spiel habe ich, um das nochmal klarzustellen. Ich bin Cheftrainer", so der Rückkehrer.

Joppe hatte Ende September Heiko Scholz beerbt und fühlt sich wohl im Herrenbereich. "Das liegt mir mehr als der Nachwuchs. Ich würde mir gern etwas aufbauen, um Erfolg zu haben." Um dauerhaft auf der Bank der Probstheidaer sitzen zu können fehlt ihm aber die A-Lizenz. Derzeit betreut er die Elf mit einer Ausnahmegenehmigung, die zum 31. Dezember ausläuft. "Im April mache ich vier Wochen lang den Elite-Lehrgang, Ende 2019 will ich in die A-Lizenz-Ausbildung rutschen", sagte Joppe zuletzt gegenüber dem SPORTBUZZER .

Verträge bis 2020

„Ich habe nicht gedacht, dass ich noch einmal auf diesem Stuhl sitzen werde. Ich will meine Erfahrungen und mein Wissen mit einbringen. Das Verhältnis zu Björn Joppe hat direkt gepasst, wir sind auf einer Wellenlänge“, erzählte Lisiewicz auf der Pressekonferenz am Dienstag. Beide haben einen neuen Vertrag unterschrieben, der bis zum 30.06.2020 gilt – mit Option zur Verlängerung. Das Amt des Co-Trainers übernimmt Ronny Surma. Die Ergebnisse sprechen für Björn Joppe. Ohne Niederlage seit dem 22. Oktober - das muss man erstmal bringen. Er hat tolle Arbeit geleistet", lobte der neue Chef. "Ich hoffe, dass ich ab dem 01. Januar helfen kann, dass Lok so schnell wie möglich in die dritte Liga aufsteigen wird."