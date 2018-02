Live auf Sport1: Der SPORTBUZZER Fantalk 3.0 mit Robben, Hitzfeld & Co.!

Die MADSACK Mediengruppe und Sport1 setzen die Kooperation fort - mit vielen attraktiven Gästen kommt der SPORTBUZZER bald wieder in in Eure Wohnzimmer. Wir verraten, wer am 2. März alles dabei ist - und wie ihr den SPORTBUZZER Fantalk 3.0 im TV sehen könnt.

Der SPORTBUZZER Fantalk 3.0, das Fußball-Talkformat der MADSACK Mediengruppe, geht in die dritte Runde. Mit dabei: Ottmar Hitzfeld, Arjen Robben, Berti Vogts, Mirko Slomka, Ralf Rangnick, Oliver Mintzlaff und Michael Ballack. Die interaktive und multimediale Sendung wird am 2. März ab 20 Uhr bei Sport1 zu sehen sein. Per Internet-Stream kann man sie u.a. auf sportbuzzer.de, sport1.de und t-online.de verfolgen.

Am Abend vor dem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund geht der Web-TV-Fußballtalk SPORTBUZZER Fantalk 3.0 zum dritten Mal auf Sendung. Erstmals werden RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick dabei gemeinsam in einem TV-Studio auftreten. Das Live-Format hat die MADSACK Mediengruppe in Kooperation mit ihrer Produktionsfirma TVN Sports Media entwickelt. Fortgeführt wird die Kooperation mit Sport1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform wird den Talk von 20:00 bis 21:45 Uhr erneut live im Free-TV ausstrahlen.

Der Sportbuzzer Fantalk 3.0 – Die Highlights, der Blick hinter die Kulissen

MADSACK-Sportchef und SPORTBUZZER-Geschäftsführer Marco Fenske: „Wir freuen uns auf starke Persönlichkeiten als Teil der Sendung – ob als Gäste im Studio, via Skype zugeschaltet oder per Videointerview eingespielt. Wir werden auch in diesem Jahr viel Kraft in die Weiterentwicklung des Produkts SPORTBUZZER stecken – einige weitere konkrete Formate sind bereits in Planung“. Unter anderem wird während der Fußball-Weltmeisterschaft eine dreiköpfige Crew mit einem Wohnmobil durch Russland reisen und ganz persönlich und crossmedial berichten.

Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann: „Die Sendung ist eine Bereicherung für unser Programmumfeld. Von Konzeption, Umsetzung und Qualität der vergangenen Livesendung waren wir sehr angetan. Der ‚SPORTBUZZER Fantalk 3.0‘ passt hervorragend zu unserem umfangreichen Angebot, allen voran mit dem ‚Doppelpass‘, mit dem wir Marktführer im Fußballtalk sind.“

Drei Fans können sich in den Talk einschalten

Moderiert wird der SPORTBUZZER Fantalk 3.0 erneut von Isabella Müller-Reinhardt (ehemals „Blickpunkt Sport“). Drei Fans - gescoutet vom Presenter Ur-Krostitzer - werden von einer Theke aus jederzeit die Möglichkeit haben, sich per Buzzerfunktion in die Gespräche einzuschalten und Fragen zu stellen.

SPORTBUZZER Fantalk 3.0: Hinter den Kulissen Der SPORTBUZZER Fantalk 3.0: Wir zeigen die Bilder des Abends. Der SPORTBUZZER Fantalk 3.0: Im Leipziger Pentahotel diskutieren hochkarätige Gäste über die heißesten Fußball-Themen. © René Wenzel Das Hotel hat erneut eigens für die Show den Lobbybereich umgebaut. © René Wenzel Bis zu zehn Kameras begleiten den Fußballtalk. © René Wenzel Drei Fans – gescoutet vom Presenter Ur-Krostitzer – haben im Studio jederzeit die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. © René Wenzel Um sich in die Gespräche einzubringen, müssen die Fans nur auf den Buzzer drücken. © René Wenzel Eine Frage, ein Hinweis, eine Anmerkung - Die Fans haben immer die Kontrolle über den Star-Talk. © René Wenzel Rund 150 Zuschauer werden live im Pentahotel dabei sein. © René Wenzel Moderiert wird das Format von Isabella Müller-Reinhardt (ehemals Blickpunkt Sport). © René Wenzel Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt begrüßt in der Sendung RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick, Ex-Bundesliga-Manager Dieter Hoeneß, Champions-League-Sieger Stefan Effenberg, Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack und den ehemaligen Schiedsrichter Babak Rafati. © René Wenzel Weitere prominente Gäste werden per Skype live in die Sendung geschaltet. © René Wenzel Der Übertragungswagen steht vor dem Pentahotel in Leipzig. © René Wenzel Rund 40 Kollegen inklusive Technik sind im Einsatz. © René Wenzel Die Sendung wird in HD produziert. © René Wenzel Das SPORTBUZZER-Team arbeitet im Übertragungswagen auf Hochtouren. © René Wenzel Neben SPORT1 ist der Fantalk unter anderem auch auf www.sportbuzzer.de, www.t-online.de, www.dierotenbullen.com und www.abendzeitung-muenchen.de im Livestream zu sehen. © René Wenzel Bereits die Pilotsendung im Mai erzielte eine Millionen-Reichweite. © René Wenzel Übrigens: Auch der neue Videobeweis in der Bundesliga wird eines der Themen sein. Mit Ex-FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati steht im Talk der ideale Experte bereit. © René Wenzel

Übertragen wir der SPORTBUZZER Fantalk 3.0 aus dem pentahotel Leipzig, das erneut eigens für die Show, bei der rund 150 Zuschauer dabei sein können, seinen Lobbybereich umbauen wird. Aufgezeichnet wird die HD-Produktion von bis zu 10 Kameras, insgesamt werden rund 40 Kollegen inklusive Technik im Einsatz sein.

