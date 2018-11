Live im TV: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke stichelt bei Sky gegen Bayerns Uli Hoeneß

Bestens gelaunt saß Hans-Joachim Watzke am Sonntag in München bei "Wontorra - der o2-Fußballtalk" auf der Couch. Kein Wunder. Am Tag zuvor hatte sein BVB den großen FC Bayern München mit 3:2 im Bundesliga-Topspiel geschlagen. Gegenüber Moderator Jörg Wontorra schwärmte der BVB-Boss in den höchsten Tönen von der Partie.

„Das war Werbung für den Fußball", so Watzke: "Alle die da rumkrähen, dass die Premier League und die spanische Liga besser ist – Das bekommen sie auch dort nicht jeden Tag zu sehen. Kompliment an Bayern, Sie haben die ersten 25 Minuten unfassbar gespielt.“ Doch der BVB hat in der Bundesliga nun sieben Punkte Vorsprung auf den deutschen Rekordmeister, der hinter Borussia Mönchengladbach auf dem dritten Platz der Tabelle steht.