LIVE: PK vor Abstiegsgipfel beim VfB Stuttgart mit Thomas Doll und Horst Heldt

Über 90 Minuten vor der Pressekonferenz in der HDI-Arena musste Thomas Doll den nächsten personellen Rückschlag hinnehmen: Nach einem Zusammenprall mit Michael Esser blieb Matthias Ostrzolek sich vor Schmerzen krümmend am Boden liegen. Ein Krankenwagen samt Notarzt fuhren auf das Trainingsgelände. Was der Verteidiger genau hat, ist noch nicht kommuniziert. Möglich, dass Doll den Journalisten genauere Angaben machen kann, wenn um 13:30 Uhr die PK startet.

Der Fokus muss schnell wieder auf den kommenden Gegner VfB Stuttgart gelegt werden. Mit nur zwei Punkten in Schlagdistanz hat Hannover 96 die große Chance, mit einem Sieg den Relegationsplatz einzunehmen, auf dem momentan die Schwaben stehen. Jedoch kann der Abstand bei einer Niederlage auf fünf Punkte wachsen - das wäre ein herber Rückschlag im Kampf um die Klasse.