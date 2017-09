Die Aufstellung! So will Hannover 96 bei Borussia Mönchengladbach bestehen

Bleibt Hannover 96 auch am siebten Bundesliga-Spieltag ungeschlagen? Am Sonnabend treten die Roten bei Borussia Mönchengladbach an und treffen dabei auf ihren ehemaligen Kapitän Lars Stindl (zum Interview) und Trainer Dieter Hecking (zum Interview). Der Anpfiff erfolgt zehn Minuten später um 15.40 Uhr, da die Mannschaft von Hannover 96 zu spät am Borussia-Park ankam.